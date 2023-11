Bundespräsident Steinmeier besucht Siemens Healthineers: Medizintechnik-Unternehmen im Fokus der industriellen Transformation

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht im Rahmen seiner Besuchsreihe "Werkstatt des Wandels" das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers. Mit seinen Besuchen würdigt Steinmeier Orte, an denen die industrielle Transformation besonders gut gelingt. Bei seinem Besuch möchte er sich im Ausbildungszentrum von Healthineers informieren und sich über die Potenziale der digitalen Gesundheitswirtschaft austauschen. Dabei stehen Fragen zum demografischen Wandel, zur Digitalisierung sowie zur Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz im Fokus. Parallel zu dem Besuch finden Expertenrunden zu den relevanten Themen statt.Siemens Healthineers, der Medizintechnikkonzern, will nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr nun wieder profitabler werden und stärker wachsen. Das Unternehmen plant, den vergleichbaren Umsatz bis 2023/24 um 4,5 bis 6,5 Prozent zu steigern. Dabei werden Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert. Das Management erwartet zudem, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,02 Euro auf 2,10 bis 2,30 Euro steigen wird.Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Siemens Healthineers unter anderem unter dem Wegfall der Geschäfte mit Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Covid-19 gelitten. Diese hatten den Umsatz und Gewinn im Jahr 2020/21 noch gesteigert. Im vierten Quartal konnte das Unternehmen jedoch von guten Geschäften in der Bildgebung und beim Krebsspezialisten Varian profitieren.Die Besuchsreihe des Bundespräsidenten bei Siemens Healthineers unterstreicht die Bedeutung der Medizintechnikbranche für die industrielle Transformation und den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Siemens Healthineers ist ein führendes Unternehmen in diesem Bereich und setzt sich zum Ziel, die Gesundheitsversorgung durch innovative Technologien zu verbessern. Der Besuch von Frank-Walter Steinmeier bietet die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Branche auszutauschen und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten.Die geplante Steigerung des Umsatzes und Gewinns von Siemens Healthineers zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung. Trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie strebt das Unternehmen eine profitable und nachhaltige Wachstumsstrategie an. Die Fokussierung auf digitale Gesundheitslösungen und die Nutzung von Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Big Data sollen dabei helfen, die Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung weiter zu verbessern.Insgesamt zeigt der Besuch des Bundespräsidenten bei Siemens Healthineers und die geplante Wachstumsstrategie des Unternehmens die Bedeutung der Medizintechnikbranche für die deutsche Wirtschaft und den Fortschritt im Gesundheitswesen. Die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist entscheidend, um die Herausforderungen der industriellen Transformation zu bewältigen und innovative Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

