ChatGPT-Update: KI-Chatbot jetzt mit aktuelleren Infos bis April! Preissenkung und längere Anfragen möglich. Elon Musk präsentiert Konkurrenz-Chatbot.

Der populäre KI-Chatbot ChatGPT wird in Zukunft über Ereignisse bis April dieses Jahres informiert sein. Bisher endete das Wissen des Programms im September 2021. Die Entwicklerfirma OpenAI hat angekündigt, sich zu bemühen, nie wieder so weit zurückzuliegen. Die Aktualität der Informationen soll weiter verbessert werden. Der Chatbot wird von rund 100 Millionen Nutzern pro Woche genutzt und läuft nun auf der neuen Generation der KI-Technologie mit dem Namen GPT-4 Turbo. Mit der Einführung der neuen Version senkt OpenAI auch die Preise für die Nutzung durch Entwickler. GPT-4 Turbo kann auch viel längere Anfragen als bisher entgegennehmen. Zudem können nun leichter spezialisierte Chatbots für einzelne Aufgaben erstellt werden.Tech-Milliardär Elon Musk stellte kurz vor der Ankündigung von OpenAI einen Chatbot seiner KI-Firma X.AI vor, der auf frische Informationen aus der Online-Plattform X (ehemals Twitter) zugreifen kann. Diese Neuerungen könnten das Geschäft von Firmen beeinflussen, die sich darauf spezialisiert haben, ChatGPT für spezielle Anwendungen anzupassen. OpenAI plant außerdem, seine Erlöse mit den Autoren der "meistgenutzten und nützlichsten" GPTs zu teilen.Das Bundesforschungsministerium strebt an, dass Deutschland bei der Forschung zu Künstlicher Intelligenz (KI) eine Spitzenposition in der Welt einnimmt. Ein "Aktionsplan Künstliche Intelligenz" wurde vorgestellt, der verschiedene Maßnahmen und Ziele des Ministeriums auflistet. Insgesamt sollen 1,6 Milliarden Euro in den Bereich investiert werden. Deutschland strebt unter anderem an, die europäische Spitze bei Publikationen zu KI vor Großbritannien zu erreichen und seine KI-Forschungseinrichtungen als führende europäische Institutionen zu etablieren. Es wird auch angestrebt, eine international wettbewerbsfähige "Höchstleistungsrecheninfrastruktur für wissenschaftliche Zwecke" bereitzustellen. Es wird diskutiert, wie sich KI "Made in Germany" von den USA oder China unterscheiden könnte. Die Verzahnung von Künstlicher Intelligenz mit der Digitalisierung der Industrie wird als Chance gesehen.Der Aktionsplan wurde jedoch von Kritik begleitet. Der Bundesverband der Deutschen Industrie bemängelte, dass klare Finanzierungszusagen für den Ausbau der heimischen KI-Infrastruktur fehlen. Dies könnte der angestrebten technologischen Souveränität Deutschlands und Europas zuwiderlaufen und die Abhängigkeit von Anbietern aus den USA verstärken.

