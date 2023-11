Heidelberger Druckmaschinen trotzt der Krise: Umsatz stabil, Gewinnrückgang gebremst

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im ersten Halbjahr seine Erlöse dank eines besser laufenden Geschäfts in Europa fast auf Vorjahresniveau halten können. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro gesunken. Im Tagesgeschäft lief es für Heidelberger Druckmaschinen hingegen deutlich besser als vor einem Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte von zuvor 92 Millionen Euro auf 101 Millionen Euro zu. Dazu trugen auch Preiserhöhungen bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 8,2 Prozent im Vorjahr auf 9,2 Prozent.Unter dem Strich ging der Gewinn im ersten Halbjahr etwa wegen höherer Steuern und gestiegener Zinsaufwände für Pensionen um ein Viertel auf 33 Millionen Euro zurück. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2022/23 wurden vom Unternehmen bestätigt.Die Heidelberger Druckmaschinen AG liegt aufgrund einer leichten Umsatzverbesserung in der wichtigen Region EMEA durch Wachstum im Verpackungssegment im Geschäftsjahr 2023/2024 nach sechs Monaten trotz angespannter Lage in der Weltwirtschaft gut auf Kurs. Das Technologieunternehmen erzielte im ersten Halbjahr einen währungsbereinigten Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Auftragseingang lag nach sechs Monaten ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum und betrug zum Halbjahr 101 Millionen Euro. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 9,2 Prozent.Im Wachstumssegment Verpackungsdruck verzeichnete Heidelberg dank der global steigenden Nachfrage nach verpackten Waren ein strukturelles Wachstum. Neue Technologien von Heidelberg für dieses Wachstumssegment, wie die digitale Etikettendruckmaschine "Gallus One" und die "Boardmaster" für den hochproduktiven Verpackungsdruck, wurden erfolgreich auf den Markt gebracht. Der Auftragseingang im Segment Packaging Solutions stieg zum Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um rund 16 Prozent.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 bleibt unverändert. Unter der Annahme, dass die Weltwirtschaft nicht schwächer als vorhergesagt wächst, rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz, der dem Wert des Vorjahres entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge wird ebenfalls auf dem Wert des Vorjahres erwartet.Trotz des soliden zweiten Quartals und der bestätigten Prognose könnte es im zweiten Halbjahr zu einem Einbruch des EBITDA kommen. Der Auftragseingang, Bestand und Umsatz waren kleiner als im Vorjahr. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei 368 Millionen Euro, was für Value-Investoren Potenzial nach oben bietet. Der Ausblick für das Unternehmen ist jedoch weiterhin schwach, was dazu führen könnte, dass die Kurse unter einem Euro fallen.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1,198EUR gehandelt.