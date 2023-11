Schwächelnder Euro: EZB-Kurs und Konjunkturdaten belasten - Prognose für kommende Woche pessimistisch

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,0741 Dollar festgelegt. Der australische Dollar stand unter Druck, obwohl die Notenbank des Landes ihren Leitzins weiter angehoben hat. Die Währungshüter geben sich jedoch vorsichtiger für weitere Straffungen. Konjunkturdaten aus der deutschen und spanischen Industrie sowie Preisdaten von der Unternehmensebene werden im Tagesverlauf erwartet.Am Montag hatte der Euro etwas zugelegt und am Mittag 1,0748 US-Dollar gekostet. Die Konjunkturdaten aus Deutschland überraschten auf den ersten Blick positiv, fielen jedoch bei genauerer Betrachtung schwach aus. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie im September stiegen allein aufgrund von stark schwankenden Großaufträgen. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober eingetrübt, was jedoch keine große Rolle spielte. Der Euro hat sich im US-Handel im Vergleich zum späten europäischen Geschäft behauptet und zuletzt 1,0725 US-Dollar gekostet.Am Dienstag ist der Euro unter 1,07 US-Dollar gerutscht und notierte am Mittag bei 1,0671 Dollar. Dies ist etwa ein halber Cent unter dem Stand vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0741 Dollar festgelegt. Der Euro gab damit zum Dollar bereits den zweiten Tag in Folge nach. Der australische Dollar stand ebenfalls unter Druck, obwohl die Notenbank des Landes ihren Leitzins weiter angehoben hat. Die Währungshüter geben sich jedoch vorsichtiger für weitere Schritte. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten ebenfalls den Euro.Insgesamt hat der Euro in den letzten Tagen etwas geschwächelt, nachdem er zuvor von unerwartet schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt profitiert hatte. Die jüngsten geldpolitischen Äußerungen der US-Notenbank haben jedoch wieder Ernüchterung gebracht. Die australische Notenbank macht ihren Kurs von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und gab aufgrund der vorsichtigeren geldpolitischen Haltung nach. Die Industrie in Deutschland entwickelt sich weiterhin schwach, was die Gesamtproduktion im September stärker zurückgehen ließ als erwartet. Die unsichere globale Entwicklung belastet weiterhin die deutsche Industrie.Die Prognose für den Euro gegenüber dem US-Dollar sieht für Montag eine Stabilisierung über 1,068 und eine mögliche Tagesspanne zwischen 1,0680 und 1,0780 vor. Für Dienstag wird eine Fortsetzung der Erholungstendenz erwartet, mit einem Fokus auf einem Ringen um die nächste Widerstandsmarke bei 1,078. Für die kommende Woche wird eine weitere Schwäche nach dem neuen Jahrestief erwartet, mit einem möglichen Re-Test am GD 200. Die Börsentermine für die nächsten Tage beinhalten unter anderem den deutschen Verbraucherpreisindex, Arbeitsmarktdaten aus den USA und eine Rede der EZB-Präsidentin.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,071USD gehandelt.