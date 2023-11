Dürr kürzt Jahresziele und baut Hunderte Arbeitsplätze ab - Aktie verliert an Wert

Der Maschinenbauer Dürr hat aufgrund einer schleppenden Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen seine Jahresziele gekappt. Zudem kündigte das Unternehmen den Abbau von Hunderten Arbeitsplätzen an. Aufgrund der Kosten für den Stellenabbau wird erwartet, dass die operative Marge des Konzerns im Jahr 2023 nur noch bei 4,5 bis 5,5 Prozent liegen wird, verglichen mit den bisherigen Erwartungen von 5,6 bis 6,6 Prozent. Auch das Nachsteuerergebnis wird voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als bisher prognostiziert. Die Aktie des Unternehmens gab im frühen Mittwochshandel nur leicht nach, hat jedoch seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel an Wert verloren.Dürr plant den Abbau von knapp 600 Stellen weltweit bei seiner Tochtergesellschaft Homag, die rund 7500 der knapp 20.700 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Stellenabbau erhofft sich das Unternehmen im kommenden Jahr Kostensenkungen von zunächst 25 Millionen Euro. Ab 2025 sollen dann jährlich rund 50 Millionen Euro eingespart werden. Gleichzeitig fallen jedoch Kosten in Höhe von 35 bis 50 Millionen Euro für den Stellenabbau an, die bereits im vierten Quartal verbucht werden.Die schlechte Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen ist auf eine ausgeprägte zyklische Nachfrageschwäche zurückzuführen. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Auftragseingang bei der Homag Gruppe, die das Holzbearbeitungsgeschäft bündelt, um 32 Prozent eingebrochen. Dürr rechnet deshalb für 2024 mit einem Umsatzrückgang bei der Tochter von bis zu 15 Prozent. Um die Auswirkungen auf das Ergebnis zu begrenzen, wird Homag neben dem Stellenabbau auch Instrumente wie die Verringerung von Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit nutzen. Das Ziel ist es, im kommenden Jahr eine operative Marge vor Sondereffekten von 2,0 bis 4,0 Prozent zu erreichen.Die Geschäfte in den anderen Bereichen bei Dürr laufen hingegen besser. Im Geschäft mit der Automobilindustrie sowie in der Umwelt- und Auswuchttechnik nehmen die Bestellungen zu. Der Auftragseingang ging in den ersten neun Monaten insgesamt um knapp elf Prozent zurück. Der Konzernumsatz stieg jedoch um 7,2 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Der Gewinn lag dank eines besseren Finanzergebnisses mit 105,3 Millionen Euro gut ein Drittel über dem Vorjahreszeitraum.Die UBS hat Dürr nach den vorläufigen Quartalszahlen und der Gewinnwarnung des Unternehmens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung habe enttäuscht, während die Margen über den Erwartungen lägen, so der Analyst. Die endgültigen Zahlen werden am 9. November erwartet.

Die Duerr Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,71EUR gehandelt.