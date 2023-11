Selbstbedienung im Einzelhandel auf dem Vormarsch: Immer mehr Verbraucher übernehmen die Arbeit der Kassierer!

Im Einzelhandel übernehmen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher die Arbeit der Kassierer. Laut einer Analyse des Handelsforschungsinstituts EHI nutzen deutschlandweit bereits mehr als 5000 Geschäfte entsprechende Selbstbedienungsangebote. Vor zwei Jahren lag die Zahl noch bei 2310. Die Tendenz ist deutlich steigend. Vor allem zwei Systeme haben sich etabliert: Selbstbedienungskassen, auch Self-Checkout-Kassen genannt, und mobiles Self-Scanning. Bei Self-Checkout-Kassen können Kunden ihre Einkäufe über den Scanner ziehen und bezahlen, ohne Personal zu benötigen. Beim mobilen Self-Scanning können Verbraucher schon während ihres Einkaufs die Produkte scannen, entweder mit speziell ausgestatteten Einkaufswagen, Handscannern oder per App auf dem Smartphone. Diese Selbstbedienungsangebote werden vor allem in Supermärkten eingesetzt, aber auch bei anderen Einzelhändlern wie Bauhaus, Rossmann, Decathlon und Ikea.Besonders die stationären Self-Checkout-Angebote haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der Einzelhandel verfügt aktuell über rund 16.000 Selbstbedienungskassen in insgesamt 4270 Geschäften. In Supermärkten gibt es 9600 dieser Kassen, die sich auf 2600 Märkte verteilen. Rewe und Edeka sind die Unternehmen mit den meisten entsprechend ausgestatteten Märkten. Die SB-Kassen haben den Vorteil, dass sie weniger Platz benötigen und die Wartezeiten verkürzen. Zudem entlasten sie den Einzelhandel, der Schwierigkeiten hat, Stellen zu besetzen. Die Kundenzufriedenheit ist hoch. Allerdings steigt mit der Verbreitung und Nutzung der SB-Kassen auch das Diebstahlrisiko, was zu technischen Nachrüstungen wie Ausgangsschleusen, Kameraüberwachung und Gewichtskontrollen führt.Die Möglichkeit der Barzahlung an den SB-Kassen nimmt ab. Während Kunden im Jahr 2021 noch in 76 Prozent der Supermärkte mit SB-Kassen bar bezahlen konnten, ist das aktuell nur noch in 44 Prozent der Filialen möglich. Immer mehr Unternehmen verzichten bei der Einrichtung neuer Systeme auf den Einsatz von Barzahlungsmodulen.Die Zahl der Geschäfte mit Self-Service-Angeboten wird voraussichtlich weiter steigen. In vielen Rewe-Märkten bezahlt bereits jeder Zweite seinen Einkauf an einer Selbstbedienungskasse. Bei Umbauten oder Neueröffnungen von Filialen sind Selbstbedienungskassen längst Standard. Bei den Discountern ist noch mit erheblichem Wachstum zu rechnen. Aldi Süd hat bereits angekündigt, vor allem in großen Städten stärker auf SB-Kassen setzen zu wollen. Auch Aldi Nord und Lidl testen entsprechende Systeme. Dennoch wird erwartet, dass konventionelle Kassen nicht vollständig verschwinden, da ein Teil der Kunden SB-Kassen immer noch ablehnt und die Händler keine Kunden verlieren möchten.

Die METRO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6,178EUR gehandelt.