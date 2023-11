Synlab verzeichnet Umsatz- und Ergebnisrückgang im Q3 2023 - trotzdem bestätigt das Unternehmen seine Jahresziele

Europas größte Laborkette Synlab verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund steigender Kosten und des starken Rückgangs der Covid-Tests. Der Umsatz sank von 698 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 617 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verringerte sich von 135 Millionen Euro auf 96 Millionen Euro. Trotz dieser Herausforderungen bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele.Synlab steht möglicherweise vor einer Übernahme durch den Finanzinvestor Cinven, der das Unternehmen erst im Frühjahr 2021 an die Börse gebracht hatte. Cinven hat ein Angebot von zehn Euro je Aktie vorgelegt, das vom Vorstand und Aufsichtsrat von Synlab jedoch als nicht angemessen bewertet wurde.Trotz der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Covid-Tests verzeichnete Synlab eine robuste Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023. Der Umsatz belief sich auf 2,0 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA lag bei 328 Millionen Euro und die AEBITDA-Marge bei 16,5%. Das zugrunde liegende organische Wachstum betrug 6,9% und lag damit über dem mittelfristigen Ziel des Unternehmens.Synlab setzt weiterhin auf Einsparungen, Preiserhöhungen und den Verkauf von Unternehmensteilen, um die steigenden Kosten zu kompensieren. Das Unternehmen hat bereits mehrere Unternehmensteile verkauft und sieben Ergänzungsakquisitionen mit einem Unternehmenswert von 75 Millionen Euro abgeschlossen.Die bereinigte Nettoverschuldung von Synlab belief sich per Ende September 2023 auf 1.314 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Unternehmen verfügt über 404 Millionen Euro an Barmitteln.Synlab bestätigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet weiterhin Umsatzerlöse von rund 2,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung der Produktivität und hat die Ausgaben für Fusionen und Übernahmen reduziert.Die Aktie von Synlab notierte zuletzt etwas unter dem Übernahmeangebot von Cinven. Das Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin mit den Herausforderungen der steigenden Kosten und des Rückgangs der Covid-Tests kämpfen, während es gleichzeitig seine Geschäftsentwicklung vorantreibt.

