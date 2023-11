Ryanair erwartet höheren Gewinn und plant regelmäßige Dividenden

Ryanair, Europas größter Billigflieger, erwartet nach einem starken Sommerquartal auch für das laufende Geschäftsjahr einen höheren Gewinn. Das Unternehmen prognostiziert für die zwölf Monate bis Ende März 2024 einen Überschuss von 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte Ryanair einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erzielt und bisher keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Das Unternehmen plant außerdem, seine Aktionäre künftig mit regelmäßigen Dividenden am Geschäftserfolg zu beteiligen. Für das laufende Geschäftsjahr sollen insgesamt 400 Millionen Euro oder 35 Cent je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. In den Folgejahren will Ryanair jeweils 25 Prozent des bereinigten Vorjahresgewinns als Dividende ausschütten. Zusätzlich sind Sonderdividenden und Aktienrückkäufe möglich.Im zweiten Geschäftsquartal von Juli bis September steigerte Ryanair den Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Dies war auf eine stärkere Nachfrage und höhere Ticketpreise zurückzuführen. Die Anzahl der Fluggäste stieg um 11 Prozent, während die Ticketpreise um 14 Prozent anstiegen. Der Gewinn von Ryanair erhöhte sich um mehr als 40 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Bereinigt um eine Sonderbelastung aus dem Vorjahr betrug der Anstieg 26 Prozent.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Laut Analyst Harry Gowers haben die Iren die Erwartungen leicht übertroffen. Die Signale für das dritte Geschäftsquartal dürften die Winter-Sorgen am Markt etwas beruhigen.Die Aktie von Ryanair reagierte positiv auf die Nachrichten und stieg um 2,5 Prozent. Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Flugreisen und höheren Ticketpreisen profitieren wird. Die Aussicht auf regelmäßige Dividenden und mögliche Sonderdividenden und Aktienrückkäufe dürfte auch für die Aktionäre attraktiv sein. Ryanair hat in den letzten Jahren seine Kosten gesenkt und seine Flotte erweitert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es seine Position als Europas größter Billigflieger weiter ausbauen kann.

Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,81EUR gehandelt.