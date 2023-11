PwC Deutschland übernimmt Schuh & Co. GmbH - Stärkung im Komplexitätsmanagement und Ausbau der Expertise

PwC Deutschland hat einen Kaufvertrag für den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Schuh & Co. GmbH in Aachen unterzeichnet. Schuh & Co. ist der deutsche Marktführer für Management Consulting im Komplexitätsmanagement und bietet seine Dienstleistungen in verschiedenen Industrien an, darunter Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Prozessindustrie sowie Medizintechnik und Pharma. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, Produktstrategien und Produkte im Hinblick auf Kosten im Produktlebenszyklus zu optimieren und ein nachhaltiges Produktportfolio aufzubauen. Die Übernahme ist zum Jahreswechsel geplant.Die Operations Practice von PwC Deutschland wird durch die Integration von Schuh & Co. optimal ergänzt. Mit dem Know-how des Unternehmens will PwC das wichtige Feld des Komplexitätsmanagements mit exzellenter Expertise ausbauen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen soll fortgesetzt werden.Mit der Akquise des Geschäftsbetriebs von Schuh & Co. erweitert PwC Deutschland seine Expertise im R&D Operations Team, um die zunehmende Varianten- und Produktvielfalt von Unternehmen beherrschbar zu machen. Ein leistungsstarkes Komplexitätsmanagement erzeugt einen großen Mehrwert, indem individuelle Markt- und Kundenanforderungen durch angepasste Produkt-, Prozess- und Organisationsstrukturen kosteneffizient erfüllt werden können.Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, hat Richard Hell zum Managing Director für die europäische Supply Chain, Operation & Procurement Practice ernannt. Hell ist ein ausgewiesener Experte für die Automobil- und Industriebranche und wird in der Practice Group eine Schlüsselposition übernehmen. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen ist er ein anerkannter Experte in Industriebranchen wie Automobil, Luft-/Raumfahrt, Verteidigungssektor, Schienenverkehr und Industrieproduktion. Hell bringt umfangreiches technisches Know-how und operative Exzellenz mit und verfügt über die erforderliche Expertise, um komplexe Herausforderungen in diesen Branchen zu lösen.Alvarez & Marsal ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefert das Unternehmen konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden. Alvarez & Marsal verfolgt das Ziel, Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.

