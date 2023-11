LANXESS senkt Gewinnziele und kürzt Dividende - Analysten sehen Belastung für Kursentwicklung

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2023 angepasst und plant eine Kürzung der Dividende. Die Nachfrage nach Spezialchemieprodukten von LANXESS ist im vierten Quartal schwächer als erwartet. Ein beginnender Lagerabbau bei Kunden der Agrarindustrie sowie eine lieferantenbedingte Produktionseinschränkung in der Business Unit Flavors & Fragrances belasten zusätzlich. Daher geht LANXESS nun von einem EBITDA vor Sondereinflüssen für das Gesamtjahr 2023 zwischen 500 und 550 Millionen Euro aus. Die neue Erwartung liegt somit unterhalb der durchschnittlichen Markterwartung von derzeit 571 Millionen Euro. Die bisherige Prognose von LANXESS lag bei 600 bis 650 Millionen Euro für das EBITDA vor Sondereinflüssen im Gesamtjahr 2023.Angesichts des schwachen Geschäftsverlaufs plant der Vorstand, eine Kürzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 0,10 Euro vorzuschlagen. Der vermiedene Zahlungsmittelabfluss würde zur weiteren Reduktion der Nettoverschuldung führen. Hierzu würden ebenso die erwarteten Erlöse aus dem nun begonnenen Prozess zum Verkauf der Business Unit Urethane Systems beitragen.Das EBITDA vor Sondereinflüssen des dritten Quartals 2023 liegt mit voraussichtlich 119 Millionen Euro im Rahmen der Markterwartungen von derzeit 120 Millionen Euro. LANXESS wird seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2023 am 8. November 2023 vorlegen.Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess nach erneuter Prognose-Senkung gekoppelt mit einer geplanten Kürzung der Dividende auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Durch die Senkung der Gewinnziele rücke nun verstärkt die Bilanz des Spezialchemiekonzerns in den Fokus - mit wahrscheinlich nur begrenzten freien Barmitteln, schrieb Analyst Chris Counihan. Dies erkenne der Konzern nun augenscheinlich, weshalb die Dividende gekürzt werde und zudem Geschäftsbereiche veräußert würden. Eine Refinanzierung von Schulden stehe erst Mitte 2025 an, dies dürfte weiterhin eine klare Belastung für die Kursentwicklung darstellen.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 23,99EUR gehandelt.