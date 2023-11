Voestalpine trotzt Konjunkturabschwächung: Solides Ergebnis trotz Umsatzrückgang und reduziertem EBITDA

Der österreichische Stahlkonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 trotz einer Konjunkturabschwächung ein solides Ergebnis erzielt. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 % von 9,3 auf 8,5 Mrd. EUR zurück. Das EBITDA reduzierte sich um 36,7 % von 1,4 Mrd. EUR auf 915 Mio. EUR und das EBIT verringerte sich um 40,9 % von 898 auf 531 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 440 Mio. EUR (Vorjahr: 846 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern bei 333 Mio. EUR (Vorjahr: 715 Mio. EUR). Die Gearing Ratio verbesserte sich von 32,7 % auf 26,6 %. Die Anzahl der Beschäftigten stieg um 1,7 % auf 51.212 Mitarbeiter:innen.Die voestalpine konnte trotz der konjunkturellen Abkühlung in Europa dank ihrer Fokussierung auf hochqualitative Produkte in den Bereichen Mobilitäts- und Energieindustrie eine positive Entwicklung verzeichnen. Insbesondere in der Automobilindustrie, der Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie sowie im Bereich erneuerbare Energie und Lagertechnik war die Nachfrage weiterhin positiv. Jedoch gab es eine rückläufige Nachfrage aus den Segmenten Bau, Maschinenbau und Konsumgüterindustrie aufgrund der abgeschwächten wirtschaftlichen Dynamik in Europa und des massiven Drucks durch chinesische Stahlhersteller auf die internationalen Stahlmärkte.Für das zweite Halbjahr 2023/24 wird keine substanzielle Verbesserung der Nachfrage in den Segmenten Bau, Maschinenbau und Konsumgüterindustrie erwartet. Die Automobilindustrie sollte jedoch robust bleiben und auch im konventionellen Energiebereich wird eine stabile Entwicklung erwartet. Für den Bereich erneuerbare Energie wird eine Fortsetzung des guten Marktumfelds erwartet. Die Entwicklung in der Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie wird sich fortsetzen, jedoch ist über den Winter mit der üblichen Saisonalität zu rechnen.Der Vorstand der voestalpine AG erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 ein EBITDA am unteren Ende der bisher genannten Bandbreite (1,7 bis 1,9 Mrd. EUR) und somit in einem Bereich um 1,7 Mrd. EUR. Die Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen bleiben jedoch schwer einschätzbar und könnten unvorhersehbare Einflüsse auf das wirtschaftliche Umfeld haben. Die US-Bank JPMorgan hat voestalpine von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 24,20 auf 24,80 Euro angehoben. Die Chancen und Risiken bei dem Stahlkonzern seien nun ausgewogener, so der Analyst Moses Ola.

Die voestalpine Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,42EUR gehandelt.