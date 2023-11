SÜSS MicroTec verkauft Geschäftsbereich MicroOptics für 75,5 Mio. € an Focuslight Technologies - Positive Sondereffekte erwartet!

Die SÜSS MicroTec SE hat eine Vereinbarung zur Veräußerung ihres Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight Technologies unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet und steht unter Vorbehalt ausstehender Genehmigungen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 75,5 Mio. € und beinhaltet die Übernahme aller Anteile an der SUSS MicroOptics sowie die Ablösung der Finanzschulden. Mit einem erfolgreichen Vollzug würde der SÜSS MicroTec-Konzern einen positiven Sondereffekt vor Steuern in einer Bandbreite von voraussichtlich 40 bis 45 Mio. € erzielen. Der Geschäftsbereich MicroOptics hatte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 39,2 Mio. € zum Gesamtumsatz von SÜSS MicroTec beigetragen.Focuslight Technologies entwickelt und produziert Diodenlaser-Komponenten und Laseroptiken. Mit der Akquisition des Photonics-Spezialisten LIMO aus Dortmund hat das Unternehmen bereits seit 2017 Erfahrungen mit dem westeuropäischen Markt gesammelt. Durch die Übernahme des Geschäftsbereichs MicroOptics erhofft sich Focuslight den Zugang zu weiteren Kunden in neuen Märkten. Für die rund 160 Mitarbeiter von SUSS MicroOptics eröffnet sich die Möglichkeit, den Zugang zu weiteren Kunden in neuen Märkten herzustellen. Eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb ermöglicht Synergien im operativen Geschäft und ist die ideale Grundlage für ein weiteres, beschleunigtes Wachstum.Im dritten Quartal 2023 hat SÜSS MicroTec einen Auftragseingang in Höhe von 103,0 Mio. € erzielt. Der Großteil des Auftragseingangs entfiel auf den Geschäftsbereich Advanced Backend Solutions mit 93,7 Mio. €. Besonders hervorzuheben war die positive Entwicklung der Bonder mit Aufträgen in Höhe von 62,1 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2023 betrug der Auftragseingang insgesamt 281,2 Mio. €. Der Auftragsbestand der fortgeführten Aktivitäten erreichte zum 30. September 2023 einen Wert von 414,7 Mio. €.Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2023 um 21,8 % auf 202,3 Mio. €. Im dritten Quartal 2023 fiel das Umsatzwachstum mit 12,9 % geringer aus als in der ersten Jahreshälfte, hauptsächlich aufgrund von Auslieferungsverzögerungen nach China. Die Rohertragsmarge der fortgeführten Aktivitäten lag in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 bei 33,5 %. Das EBIT der fortgeführten Aktivitäten stieg um 45,5 % auf 12,8 Mio. €.Aufgrund von Auslieferungsverzögerungen und einem unvorteilhaften Produktmix wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 bereits am 25. Oktober 2023 angepasst. Die Rohertragsmarge wird auf eine Bandbreite von 32 bis 34 % und die EBIT-Marge auf 4 bis 8 % erwartet. Im Gesamtjahr 2023 wird eine Rohertragsmarge von 34 bis 36 % und eine EBIT-Marge von 7 bis 11 % erwartet.

Die SUESS MicroTec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 20,18EUR gehandelt.