Deutsche Bundesanleihen im Auf und Ab: Kurse fallen, Konjunkturdaten enttäuschen, aber Stabilisierung in Sicht

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,46 Prozent auf 129,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,70 Prozent. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen schwach aus, insbesondere die Auftragslage der Industrie enttäuschte. Die Unternehmensstimmung im Euroraum verschlechterte sich ebenfalls. Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen hingegen deutlich. Der Euro-Bund-Future legte um 0,59 Prozent zu, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,66 Prozent. Die Konjunkturdaten aus Deutschland waren erneut schwach, die Gesamtproduktion ging im September zum vierten Mal in Folge zurück. Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen auch am Montag deutlich. Der Euro-Bund-Future sank um 0,67 Prozent auf 129,66 Punkte, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent. Die Konjunkturdaten aus Deutschland waren erneut enttäuschend, insbesondere die Auftragslage der Industrie. Die Unternehmensstimmung im Euroraum verschlechterte sich ebenfalls. Am Dienstag starteten die deutschen Bundesanleihen weitgehend stabil in den Handel. Der Euro-Bund-Future fiel geringfügig auf 129,52 Punkte, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,74 Prozent. Die Konjunkturdaten aus Deutschland waren erneut schwach, die Gesamtproduktion ging im September zum vierten Mal in Folge zurück. Die australischen Staatsanleihen verzeichneten hingegen Kursgewinne, da die Notenbank des Landes zwar ihren Leitzins weiter anhob, aber vorsichtiger für weitere Straffungen wurde. Im Tagesverlauf stehen Produktionsdaten aus der spanischen Industrie und Preisdaten von der Unternehmensebene auf dem Programm.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 130,8EUR gehandelt.