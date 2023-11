HHLA-Beschäftigte legen Arbeit nieder: Protest gegen MSC-Einstieg führt zur Schließung des Burchardkai

Beschäftigte des Hamburger Hafenlogistikers HHLA haben aus Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC ihre Arbeit niedergelegt. Der Burchardkai (CTB), einer der drei Hamburger HHLA-Containerterminals, wurde daraufhin geschlossen. Die HHLA hat arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet und betont, dass das unentschuldigte Fernbleiben vom Arbeitsplatz als Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten gilt. Der Konzernbetriebsrat hatte sich gegen den MSC-Einstieg ausgesprochen, schloss jedoch Streiks oder Demonstrationen aus. Die Belegschaft fordert einen Rettungstarifvertrag, der den Erhalt der HHLA AG und den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen sichert. Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA hatten den Aktionären empfohlen, das Übernahmeangebot von MSC anzunehmen. Sie betonten, dass betriebsbedingte Kündigungen für mindestens fünf Jahre ausgeschlossen seien und die Mitbestimmung erhalten bleibe. Die Stadt Hamburg und MSC hätten zudem Zusagen für Investitionen in den Geschäftsbetrieb gemacht. Die HHLA-Sprecherin teilte mit, dass der Betrieb am CTB am Dienstagabend wieder aufgenommen wurde und aktuell an allen Verkehrsträgern laufe. Der Konzernbetriebsrat bestätigte, dass der Betrieb wieder normal laufe und es sich um eine spontane Aktion der Beschäftigten gehandelt habe.

