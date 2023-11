Airbnb muss 780 Millionen Euro Steuern zahlen - Gerichtsurteil in Italien

Die Wohnungsplattform Airbnb muss in Italien wegen angeblicher Steuerhinterziehung zunächst knapp 780 Millionen Euro an den Fiskus abtreten. Die Staatsanwaltschaft von Mailand wirft dem Unternehmen vor, die für Kurzzeitvermietungen vorgesehene Steuer fünf Jahre lang nicht gezahlt zu haben. Airbnb hatte gegen die Einführung der Einheitssteuer auf Mieteinnahmen geklagt, jedoch wies der Europäische Gerichtshof die Argumente des Unternehmens zurück. Die gerichtlichen Ermittlungen begannen nach einer Steuerprüfung von Airbnb im Frühjahr 2022. Die Wohnungsplattform zeigte sich nach der Anordnung der Beschlagnahme irritiert und betonte, gesetzeskonform gehandelt zu haben.Die aktuelle italienische Regierung plant zudem eine Erhöhung der Einheitssteuer von 21 auf 26 Prozent, um gegen Wohnungsnot, hohe Mietpreise und Überbelegung durch Touristen vorzugehen. Viele Vermieter bevorzugen es, ihre Wohnungen über Plattformen wie Airbnb an Touristen zu vermieten, da sie dabei mehr Geld verdienen können.In einem anderen Zusammenhang will Airbnb im Konkurrenzkampf um die Gunst von Reisenden besonders gut bewertete Angebote stärker in den Vordergrund stellen. In der neuen Kategorie "Gäste-Favoriten" werden etwa zwei Millionen Häuser und Wohnungen mit einer Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen aufgenommen. Nutzer können nun Bewertungen nach Aktualität oder Anzahl der Sterne sortieren, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Für Gastgeber wird es zudem einfacher, Foto-Touren durch Unterkünfte zu erstellen und vernetzte Türschlösser in die Airbnb-App einzubinden.Mit den "Gäste-Favoriten" möchte Airbnb vor allem neue Nutzer überzeugen, die die Plattform noch nicht ausprobiert haben und sich Sorgen um die Verlässlichkeit machen. Die Unterkünfte werden mithilfe von Software auf Basis verschiedener Bewertungskriterien ausgewählt. Die Liste der "Gäste-Favoriten" wird täglich aktualisiert und soll in Suchergebnissen überdurchschnittlich oft angezeigt werden.Airbnb konkurriert mit Hotels und anderen Plattformen für Unterkünfte. Während der Corona-Pandemie ist das Geschäft stark gewachsen, jedoch rechnet Airbnb mit einem langsameren Wachstum bei der Zahl der Übernachtungen. Einige Trends aus der Pandemiezeit haben sich jedoch gehalten, wie zum Beispiel die vermehrte Buchung von Langzeitaufenthalten. In Deutschland sind die Buchungen bei Airbnb im ersten Halbjahr 2023 um 63 Prozent gestiegen.Für Airbnb-Gastgeber wird es nun einfacher, Fotogalerien von ihren Unterkünften zu erstellen. Software analysiert den Inhalt der Bilder und ordnet sie automatisch den einzelnen Räumen zu. Airbnb plant zudem den Einsatz von Künstlicher Intelligenz wie Chatbots im Kundenservice, um Probleme von Nutzern besser einzugrenzen, bevor ein Mitarbeiter aktiv wird.

