Refurbed sammelt in Serie-C-Investmentrunde 54 Mio. Euro ein - größtes Investment bisher!"

Das österreichische Unternehmen Refurbed hat in seiner Serie-C-Investmentrunde 54 Millionen Euro eingesammelt, was das bisher größte Investment für das Unternehmen darstellt. Die Investition wurde von Evli Growth Partners, C4 Ventures, All Iron Ventures und Speedinvest getätigt. Refurbed ist ein Online-Marktplatz für refurbished Produkte und hat bereits 2022 vorzeitig Profitabilität in Österreich und Deutschland erreicht. Das Unternehmen plant, das Investment für die Erweiterung des Marktplatzangebots, das weitere Wachstum in den Kernmärkten und die Optimierung der User-Experience zu nutzen. Refurbed hat seit seiner Gründung einen Außenumsatz von über 1 Milliarde Euro erzielt und ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze für refurbished Produkte in Europa.IKEA Deutschland hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 6 Milliarden Euro erreicht, was einem zweistelligen Wachstum von 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete über 80 Millionen Besucher in seinen Einrichtungshäusern, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. IKEA plant große Investitionen in niedrigere Preise und Nachhaltigkeit, darunter die Reduzierung der Preise von rund 800 Produkten und Investitionen in innovative Heiz- und Kühlsysteme in den Einrichtungshäusern. IKEA Deutschland bleibt der größte Markt der Ingka-Gruppe, gefolgt von den USA, Frankreich und Großbritannien.Das britische Unternehmen British Steel plant die Schließung seiner Hochöfen in Scunthorpe und den Bau von zwei elektrischen Lichtbogenöfen bis 2025. Die Gewerkschaften befürchten den Verlust von bis zu 2000 Arbeitsplätzen. Die geplante Investition in Höhe von 1,25 Milliarden Pfund soll das Unternehmen zu einem sauberen und nachhaltigen Unternehmen machen, ist aber von staatlicher Unterstützung abhängig. Die britische Regierung hat ein Unterstützungspaket mit mehr als 300 Millionen Pfund an Investitionen angekündigt.Deutsche Sektkellereien haben das Gewicht ihrer Flaschen in den letzten Jahren um durchschnittlich fast 100 Gramm auf knapp 585 Gramm reduziert. Dies sei ein wichtiger Schritt zu nachhaltigem Handeln, so der Verband Deutscher Sektkellereien. Eine leichtere Glasverpackung benötige weniger Ausgangsmaterial und führe zu Einsparungen bei den CO2-Emissionen während des Transports.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.