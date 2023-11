Knaus Tabbert AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum von 54,7% - Analysten bestätigen Kaufempfehlung

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat im dritten Quartal 2023 eine starke Umsatzentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,5 Prozent auf 319 Millionen Euro. Das Unternehmen aus Jandelsbrunn konnte auch beim angepassten operativen Ergebnis (Ebitda) eine deutliche Steigerung verzeichnen. Das Ebitda wurde mit knapp 19 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Das Unternehmen machte keine gesonderten Angaben zum Gewinn nach Steuern für das dritte Quartal, gab jedoch bekannt, dass der Gewinn in den ersten neun Monaten mit rund 45 Millionen Euro mehr als das Mehrfache des Vorjahreszeitraums betrug. Für das kommende Jahr ist das Unternehmen zuversichtlich, da es eine starke Nachfrage und einen hohen Auftragsbestand verzeichnet. Die Aktie des Unternehmens legte im frühen Handel um bis zu fünf Prozent zu.Die Knaus Tabbert AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 eine starke Umsatzentwicklung auf 1,073 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 54,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das starke Umsatzwachstum ist auf die Mehrmarkenstrategie bei Fahrgestellen zurückzuführen. Das Unternehmen verzeichnete auch eine deutliche Steigerung des Absatzes und eine Veränderung des Produktmixes hin zu höherpreisigen Wohnmobilen und Camper Vans. Das bereinigte Ebitda stieg um 187,8 Prozent auf 88,6 Millionen Euro, was einer bereinigten Ebitda-Marge von 8,3 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand des Unternehmens lag zum Bilanzstichtag bei rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 konkretisiert und erwartet ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum.Die Analysten der Montega AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Knaus Tabbert. Sie sehen die Ergebnisentwicklung des Unternehmens in den ersten neun Monaten als beeindruckend an und erwarten, dass das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr erreichen kann. Die Analysten betonen auch, dass der deutliche Kursrückgang der Aktie in den letzten Wochen nicht mit der operativen Entwicklung des Unternehmens übereinstimmt. Sie bestätigen daher ihr Kursziel von 87,00 Euro.

