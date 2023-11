Bank of America bewertet Schott Pharma mit 'Buy' und Kursziel von 34 Euro - Starkes Wachstumspotenzial im Bereich Arzneimittelverabreichung

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Papiere von Schott Pharma mit einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" bewertet. Laut dem Analysten Julien Ouaddour bietet das Unternehmen, das im Bereich Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln führend ist, starkes Wachstumspotenzial. Insbesondere bei den Diabetes- und Gewichtsreduktionsmitteln der Klasse GLP-1 sowie den mRNA-Wirkstoffen ist Schott Pharma gut positioniert.Das Analysehaus Jefferies hat hingegen die Bewertung der Schott Pharma-Aktien mit einem Kursziel von 30,40 Euro und "Hold" gestartet. Analyst James Vane-Tempest lobt die führende Position des Unternehmens in Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln. Er prognostiziert eine Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) von Schott Pharma um durchschnittlich mehr als 16 Prozent pro Jahr bis 2027. Allerdings haben sich die Schott-Papiere seit dem Börsengang bereits besser entwickelt als die der Konkurrenten Gerresheimer und Stevanato.Die Bewertungen der beiden Investmentbanken zeigen, dass Schott Pharma als Unternehmen im Bereich der Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln großes Potenzial hat. Sowohl die Bank of America als auch Jefferies sehen das Unternehmen als führend in diesem Bereich. Die Analysten betonen die starke Positionierung von Schott Pharma bei wichtigen Medikamenten wie Diabetes- und Gewichtsreduktionsmitteln sowie mRNA-Wirkstoffen.Die Einschätzung der Bank of America, dass Schott Pharma ein starkes Wachstumspotenzial hat, wird durch die Prognose von Jefferies gestützt. Der Analyst erwartet eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses von Schott Pharma in den kommenden Jahren. Allerdings weist er darauf hin, dass die Schott-Papiere bereits eine gute Performance gezeigt haben und besser als die der Konkurrenten abgeschnitten haben.Insgesamt scheint Schott Pharma ein vielversprechendes Unternehmen zu sein, das im Bereich der Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln führend ist. Die positiven Bewertungen der Investmentbanken deuten auf ein starkes Wachstumspotenzial hin. Es bleibt abzuwarten, ob Schott Pharma in den kommenden Jahren seine starke Position weiter ausbauen kann.

