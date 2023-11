Meta verschärft Regeln: Kennzeichnung von KI-veränderten Fotos und Videos - Falschinformationen bekämpfen!

Der Facebook-Konzern Meta wird zukünftig eine Kennzeichnung von Fotos und Videos verlangen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verändert wurden. Dies betrifft insbesondere politische Werbung, bei der fälschlicherweise der Eindruck erweckt wird, dass eine reale Person etwas gesagt oder getan hat. Auch Aufnahmen von echten Ereignissen, die verändert oder künstlich erzeugt wurden, sollen gekennzeichnet werden. Meta will damit gegen die Verbreitung von Falschinformationen vorgehen, die durch den Einsatz von KI-Software erleichtert wird. Werbekunden, die den Einsatz von KI nicht auszeichnen, werden abgelehnt und bei wiederholten Verstößen bestraft. Kleinere KI-Veränderungen müssen nicht deklariert werden, solange sie keinen Einfluss auf den Inhalt der Anzeige haben.Die UN-Kulturorganisation Unesco fordert die Schaffung unabhängiger öffentlicher Regulierungsbehörden, um Desinformationen und Hassbotschaften in sozialen Netzwerken einzudämmen. Diese Behörden sollen mit klaren Aufträgen und ausreichenden Mitteln ausgestattet sein und eng zusammenarbeiten, um ethisches Dumping zu vermeiden. Die Unesco verlangt von den Plattformen selbst mehr Initiativen zur Schulung der Nutzer und verstärkte Schutzmaßnahmen in sensiblen Phasen wie Wahlen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sollen bei den verwendeten Algorithmen geschaffen werden, und die Moderation von Inhalten muss in allen Regionen und Sprachen möglich und wirksam sein. Besondere Maßnahmen sollen die Integrität von Wahlen schützen und das Funktionieren der Plattformen in Notsituationen gewährleisten.Die Unesco betont, dass Desinformation und Hassreden sich dank digitaler Werkzeuge mit beispielloser Geschwindigkeit verbreiten und die Gesellschaft destabilisieren. Die Regulierung digitaler Plattformen sei daher notwendig. Die Unesco möchte, dass ihre Mitgliedsstaaten die formulierten Grundsätze umsetzen und plant eine weltweite Konferenz von Regulierungsbehörden digitaler Plattformen im nächsten Jahr.In Bezug auf die Klage gegen Meta in den USA wird darauf hingewiesen, dass solche Klagen dort häufig aufgebauscht und von der Justiz beachtet werden. Es wird betont, dass die Gefahr besteht, dass Meta sich jahrelang mit solchen Klagen beschäftigen muss und am Ende gezwungen sein könnte, gut laufende Geschäfte anders zu positionieren. Der Kursrückgang von Meta wird daher als erklärbar angesehen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 319,8EUR gehandelt.