Die versteckten Kosten der weltweiten Ernährungssysteme: 10 Billionen US-Dollar pro Jahr - FAO fordert dringendes Handeln!

Die versteckten Kosten der weltweiten Ernährungssysteme sind laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) extrem hoch. Diese Kosten, die durch ungesunde Ernährung und umweltschädliche Landwirtschaft entstehen, belaufen sich laut FAO auf rund zehn Billionen US-Dollar pro Jahr, was etwa zehn Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Der größte Teil dieser Kosten, mehr als 70 Prozent, wird durch ungesunde Ernährung verursacht. Der zunehmende Konsum von Fett, Zucker und ultra-verarbeiteten Lebensmitteln führt zu Fettleibigkeit und anderen Krankheiten, was nicht nur die Gesundheitssysteme belastet, sondern auch Verluste bei der Arbeitsproduktivität verursacht. Ein weiterer Grund für die hohen Kosten sind umweltbedingte Faktoren wie Treibhausgasemissionen, Stickstoffeinträge und nicht nachhaltiger Wasserverbrauch. Besonders betroffen von diesen gesundheitlichen, ökologischen und sozialen Kosten sind Länder mit niedrigem Einkommen. Die FAO fordert von Politik und Wirtschaft regelmäßige Analysen, um diese Kosten zu verringern und sauber zu quantifizieren. Regierungen könnten durch Steuern, Subventionen und Regulierung die derzeitigen Ernährungssysteme anpassen, um die wahren Kosten von Lebensmitteln zu erkennen und umzusteuern, um die Ernährungssysteme zukunftsfest zu machen. Die FAO plant, bis 2024 konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die versteckten Kosten reduziert werden können.In einer anderen Meldung plant der zweitgrößte Zuckerproduzent Europas, Nordzucker, in den kommenden Jahren rund 300 Millionen Euro in die Energieumrüstung zu investieren. Neben der Energiewende geht es dabei auch um die Klimaneutralität des energieintensiven Betriebs. Ein Teil der Investitionen soll in das Werk in Klein Wanzleben fließen. Derzeit gibt es in Europa mehr Nachfrage nach Zucker als angeboten werden kann. Die Rübenkampagne, die im September begonnen hat, ist positiv angelaufen. Nordzucker hatte in der letzten Kampagne aufgrund schwieriger Wetterbedingungen in einigen Regionen Einbußen verzeichnet. Das Unternehmen wird derzeit noch von fossilen Energieträgern bei der Zuckerverarbeitung abhängig. Nordzucker produziert neben Klein Wanzleben auch an mehreren Standorten in Niedersachsen und beschäftigt insgesamt rund 3800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben werden Zuckerrüben von über 600 landwirtschaftlichen Betrieben verarbeitet.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die versteckten Kosten der weltweiten Ernährungssysteme extrem hoch sind und sich auf rund zehn Billionen US-Dollar pro Jahr belaufen. Diese Kosten entstehen durch ungesunde Ernährung und umweltschädliche Landwirtschaft. Die FAO fordert von Politik und Wirtschaft regelmäßige Analysen, um diese Kosten zu verringern und die Ernährungssysteme zukunftsfest zu machen. Nordzucker plant, rund 300 Millionen Euro in die Energieumrüstung zu investieren, um die Klimaneutralität des Betriebs zu erreichen.

Zucker wird aktuell mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 0,272USD gehandelt.