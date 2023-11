China auf dem Vormarsch: Chinesische Schiffseigner erobern die Weltmeere und setzen Griechenland unter Druck

China ist auf dem Weg, zur größten Macht auf den Weltmeeren aufzusteigen. Derzeit kontrollieren chinesische Schiffseigner bereits 15 Prozent der Transportkapazität bei Frachtschiffen. Griechenland ist mit einem Anteil von 19 Prozent weiterhin die Seemacht Nummer eins. Chinesische Schiffseigner konzentrieren sich vor allem auf die Stückgut- und Containerflotte, während griechische Schiffseigner bei Massengutfrachtern, Tankern und Gastankern stark vertreten sind. Cosco Shipping, die viertgrößte Containerreederei der Welt, trägt maßgeblich zum chinesischen Anteil an der Containerflotte bei. Der Verband Bimco schätzt, dass chinesische Finanzinstitute zuletzt erheblich zum Wachstum der chinesischen Flotte beigetragen haben. Insgesamt sind weltweit 61.000 Frachtschiffe mit einer Transportkapazität von rund 2.200 Millionen Tonnen unterwegs. Im Vergleich dazu beträgt die Transportkapazität der deutschen Handelsflotte gut 56 Millionen Tonnen.Die Containerreederei Hapag-Lloyd rechnet auch für das dritte Quartal mit einem geringeren Gewinn. Grund dafür ist die Normalisierung der globalen Lieferketten und die Knappheit an Transportkapazität, die während der Coronapandemie einem deutlich größeren Angebot gewichen ist. Im Jahr 2022 hatte Hapag-Lloyd im dritten Quartal einen Gewinn von 5,1 Milliarden Euro erzielt. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 ist das Konzernergebnis auf knapp 2,9 Milliarden Euro eingeknickt, nach fast 8,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Gewinn ist im zweiten Quartal noch stärker eingebrochen als im ersten Quartal. Trotzdem verzeichnet Hapag-Lloyd immer noch das zweitbeste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte. Die Containerreederei Maersk, die zweitgrößte Containerreederei der Welt, hat ebenfalls einen Gewinnrückgang verzeichnet. Hapag-Lloyd gibt am Donnerstag bekannt, wie das dritte Quartal genau gelaufen ist.Hapag-Lloyd hat die ersten neun Monate des Jahres 2023 mit einem Konzern-EBITDA von 4,5 Milliarden US-Dollar und einem Konzern-EBIT von 3,0 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Konzernergebnis lag bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau aufgrund der veränderten Marktbedingungen. Hapag-Lloyd hat seine Geschäftsaktivitäten erstmals in die Segmente Linienschifffahrt und Terminal & Infrastruktur gegliedert. Im Segment Linienschifffahrt sind das EBITDA und das EBIT im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während die Transportmenge gestiegen ist. Die Frachtraten sind jedoch gesunken, was zu niedrigeren Erträgen geführt hat. Im Segment Terminal & Infrastruktur wurden im Aufbau befindliche Ergebnisse erzielt. Hapag-Lloyd konkretisiert seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 und erwartet ein EBITDA von 4,5 bis 5,5 Milliarden US-Dollar und ein EBIT von 2,4 bis 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet aufgrund geopolitischer Konflikte, des Inflationsdrucks und hoher Lagerbestände vieler Kunden.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 118,3EUR gehandelt.