Masterflex SE verzeichnet solide Umsatzentwicklung und Rekord-EBIT-Marge - Prognose für 2023 bestätigt

Die Wirtschaftsredaktion berichtet über das Unternehmen Masterflex SE und die Veröffentlichung der Q3-Finanzkennzahlen. Das Unternehmen verzeichnete eine solide Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr und einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses, was zu einer Rekord-EBIT-Marge führte. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2023, die laut der Redaktion erreichbar sein sollte.Im dritten Quartal erzielte Masterflex einen Umsatz von 26,2 Mio. Euro, was den Erwartungen entspricht. Auf 9-Monatssicht lag die Top Line mit 79,0 Mio. Euro 3,8% über dem Vorjahr. Dies wurde vor allem durch Volumensteigerungen in den Segmenten Luftfahrt, Medizintechnik und Life Science kompensiert.Besonders beeindruckend war der massive Margensprung im dritten Quartal, mit einer EBIT-Marge von 16,2%, was einen neuen Rekordwert darstellt. Dies deutet auf ein gutes Preisniveau hin, das sich neben den Volumeneffekten der margenstarken Bereiche auch durch erfolgreiche Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben dürfte.Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet eine Realisierung am unteren Ende. Die sehr guten 9-Monatszahlen lassen eine Q4-Performance auf Vorjahresebene erwarten. Für 2024 werden die Erwartungen aufgrund der Absatzschwäche in den zyklischen Endmärkten leicht reduziert, jedoch könnten die strukturellen Wachstumstrends in den hochprofitablen Endmärkten Halbleiter, Luftfahrt und Medizintechnik zu weiteren Margensteigerungen führen.Die Redaktion bewertet die Ergebnisqualität von Masterflex als hoch und lobt die positive Entwicklung der Top Line trotz des rezessiven Umfeldes. Die relative Bewertung des Unternehmens wird als nicht angemessen betrachtet. Die Kaufempfehlung wird bestätigt und das Kursziel bleibt unverändert bei 16,00 Euro.Die vollständige Analyse kann auf der Website der Montega AG heruntergeladen werden.In einer weiteren Meldung bestätigt Masterflex SE die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal eine deutliche Steigerung der Profitabilität mit einer operativen EBIT-Marge von 16,2%. Der Umsatz nach neun Monaten lag 3,8% über dem Vorjahresniveau. Das operative EBIT belief sich auf 11,0 Mio. Euro und die operative EBIT-Marge stieg auf 14,0%. Die bilanzielle Lage des Unternehmens hat sich weiter verbessert, mit einer Eigenkapitalquote von 59,5%. Die Auftragslage ist robust und das Management bestätigt das Ziel, im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 103 Mio. Euro bis 110 Mio. Euro zu erwirtschaften. Das operative EBIT wird in einer Spanne von 11,0 Mio. Euro bis 14,0 Mio. Euro erwartet.Die vollständige Quartalsmitteilung steht auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Die Masterflex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 8,71EUR gehandelt.