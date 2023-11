Wienerberger veröffentlicht ehrgeiziges Nachhaltigkeitsprogramm 2026 und übertrifft Q3-Erwartungen

Wienerberger verstärkt sein Engagement für Nachhaltigkeit und hat sein Nachhaltigkeitsprogramm 2026 veröffentlicht. Das Programm baut auf dem bisherigen Programm auf und setzt noch ehrgeizigere Ziele. In den nächsten drei Jahren sollen die CO2-Emissionen weiter reduziert werden, sowohl aus primären Energiequellen und Rohstoffen als auch aus dem Verbrauch und der Erzeugung von Strom. Zudem sollen die Emissionen, die durch zugekaufte Waren und Dienstleistungen sowie durch Verkehr verursacht werden, gesenkt werden. Die Kreislaufwirtschaft wird durch den Verkauf langlebigerer und wiederverwendbarer Produkte intensiviert. Wienerberger strebt auch eine Verbesserung der Biodiversität an allen Produktionsstandorten an. Darüber hinaus wurden neue Ziele für höhere Umsätze mit Produkten für Netto-Null-Gebäude und effizienteres Wasser- und Abfallmanagement festgelegt. Inklusion und Aktionspläne mit Fokus auf Diversität sind ebenfalls soziale Ziele für jedes Land.Die Q3-Ergebnisse von Wienerberger waren besser als erwartet. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 3.286 Mio. € und ein operatives EBITDA von 665 Mio. €. Wienerberger entwickelte sich im dritten Quartal besser als seine Absatzmärkte und übertraf die Schätzungen der Analysten. Für das Jahr 2023 bestätigt das Unternehmen seine EBITDA-Prognose von 800-820 Mio. €. Wienerberger setzt weiterhin auf Innovation, proaktives Kostenmanagement und Portfoliooptimierung.Wienerberger ist ein führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Das Unternehmen ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Wienerberger erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.Für das letzte Quartal 2023 erwartet Wienerberger, dass das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, sich auch in Zukunft erfolgreich zu behaupten und bestätigt seine Prognose für ein operatives EBITDA in Höhe von 800-820 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023. Wienerberger plant zudem die Übernahme von Teilen der Terreal Gruppe, die voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 abgeschlossen wird.

