Rational mit starkem Margenwachstum, aber schwacher Auftragslage - Sorgen über Nachfrageentwicklung wachsen

Die kanadische Bank RBC hat Rational nach den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Großküchen-Ausstatter verzeichnete eine starke Margenentwicklung und erhöhte den Margenausblick. Allerdings steht dem eine schwache Auftragslage gegenüber. Der bestätigte Umsatzausblick beinhaltet zudem einen weiteren Rückgang im Schlussquartal. Die Sorgen über die Nachfrageentwicklung dürften daher nicht schwinden und die Erholungsdynamik könnte in Gefahr geraten.Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Das dritte Quartal des Großküchenausstatters war geprägt von einer Stabilisierung der Auftragslage auf ein normales Niveau. Die Profitabilität bleibt jedoch weiterhin sehr hoch.Rational verzeichnete nach neun Monaten des Jahres 2023 ein Umsatzwachstum von 14 Prozent. Die Umsatzerlöse stiegen auf 833,1 Millionen Euro, wobei vor allem das erste Halbjahr von positiven Sondereffekten aus dem Abbau des Auftragsbestands und Preiserhöhungen profitierte. Die Umsatzerlöse in Nordamerika stiegen um 30 Prozent, während die Umsatzerlöse in Deutschland auf dem hohen Vorjahresniveau lagen. Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 56,5 Prozent.Das Unternehmen präsentierte zudem drei neue Innovationen, darunter Softwarelösungen und eine neue Produktkategorie. Rational bestätigte seine Wachstumsprognose im hohen einstelligen Prozentbereich für das Gesamtjahr 2023.Insgesamt beschäftigt Rational über 2.500 Mitarbeiter weltweit, davon rund 1.450 in Deutschland. Das Unternehmen ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und im MDAX vertreten.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 585,5EUR gehandelt.