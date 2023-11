Jost Werke überrascht mit positiven Zwischenergebnissen und optimistischem Ausblick

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und überraschend positive vorläufige Zwischenergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Trotz des Gegenwinds durch Währungseffekte und eine Nachfrageschwäche im Bereich Landwirtschaft blickt das Unternehmen optimistischer auf die Gewinnentwicklung. Dank Sparmaßnahmen wird erwartet, dass sich die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern wird. Bisher wurde lediglich eine leichte Verbesserung angestrebt. Das operative Ergebnis soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, während der Umsatz voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bleiben wird.Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal zeigen einen Umsatzrückgang von fast elf Prozent auf 292 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis hingegen stieg um fast zehn Prozent auf 33,4 Millionen Euro, was zu einer Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge um 2,1 Prozentpunkte auf 11,4 Prozent führte.Die Aktien des Unternehmens reagierten auf die Nachricht mit starken Schwankungen, wobei sich zuletzt der optimistischere Margenausblick durchsetzte. Die Papiere notierten leicht im Plus.Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Jost nun, dass das bereinigte EBIT im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr wachsen wird, während der Umsatz auf dem Vorjahresniveau bleiben soll. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern.Der Umsatzrückgang im dritten Quartal 2023 wurde hauptsächlich durch die schwache Nachfrage nach landwirtschaftlichen Komponenten und negative Währungseffekte verursacht. Bereinigt um diese Effekte ging der Umsatz um 5,1 Prozent zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz des Konzerns um 0,3 Prozent auf 964 Millionen Euro.Trotz des Umsatzrückgangs im dritten Quartal konnte Jost das bereinigte EBIT um 9,9 Prozent steigern und die bereinigte EBIT-Marge um 2,1 Prozentpunkte verbessern. Insgesamt erhöhte sich das bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 110,4 Millionen Euro.Die finalen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 sollen am 13. November veröffentlicht werden.

