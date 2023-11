CJ Europe präsentiert neue Lebensmittel- und Ernährungslösungen auf der CJ FNT Discovery Lounge in Frankfurt

Verbesserung der Kundenkommunikation durch exklusive Events … Vorstellung vielfältiger Lösungen

FRANKFURT, Deutschland, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- CJ Europe (CJE), die Europazentrale des weltweit führenden Herstellers von fermentationsbasierten Inhaltsstoffen und Lösungen CJ Food & Nutrition Tech (CJ FNT), wird seine neuen innovativen Technologien und Produkte in der CJ FNT Discovery Lounge für seine VIP-Kunden vorstellen, am Hauptsitz von CJE in Frankfurt, Deutschland.