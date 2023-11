Die Bodenbildungsphase der letzten Monate um 0,8500 GBP begrenzt durch einen Horizontalwiderstand um 0,8701 GBP hat ganze Arbeit geleistet, vor wenigen Tagen gelang es in der Spitze auf 0,8754 GBP zuzulegen, was deutlich über dem vorherigen Abwärtstrend und Triggermarke für ein Ausbruchsszenario liegt. Der jüngste Rückläufer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt kann gut und gerne als klassischer Pullback bezeichnet werden, dieser wurde wie zu erkennen ist gekauft, nun könnte eine entspannte Erholung mit weniger Volatilität in Erscheinung treten.

Technisch einwandfrei