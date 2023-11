CDU/CSU fordern besseren Schutz für deutsche Airports nach Geiselnahme am Hamburger Flughafen

Die CDU und CSU im Bundestag fordern nach der unblutig beendeten Geiselnahme am Hamburger Flughafen einen besseren Schutz für deutsche Airports. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) solle überprüfen, ob die gesetzlichen Vorgaben für die Sicherheit der Flughäfen noch auf dem aktuellen Stand sind. Die Unionsfraktion betont, dass Deutschland in Bezug auf Sicherheitsstandards nicht weiter blauäugig durch die Welt gehen dürfe.Der Vorfall am Hamburger Flughafen ereignete sich, als ein Mann mit einem Auto die Zufahrtsbeschränkungen durchbrach und bis auf das Vorfeld des Airports vordrang. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit, bei dem der Mann seine gemeinsame Tochter gewaltsam aus der Wohnung seiner Ex-Frau entführt hatte und mit ihr in die Türkei ausreisen wollte. Nach 18-stündigen Verhandlungen ergab sich der Geiselnehmer schließlich den Sicherheitskräften. Der Flughafen war über 20 Stunden lang gesperrt und zehntausende Fluggäste waren betroffen.Es war nicht das erste Mal, dass die Sicherheitsabsperrungen des Hamburger Flughafens überwunden wurden. Im Juli hatten Klimaaktivisten den Airport für Stunden lahmgelegt, nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und bis aufs Flugfeld vorgedrungen waren. Auch an anderen deutschen Flughäfen gab es ähnliche Vorfälle.Die Unionsfraktion fordert nun mehr Sicherheit, da sich die Lage in den letzten zwei Jahren deutlich verschärft habe. Es müsse unverzüglich gemeinsam mit den Ländern Konzepte geprüft und überarbeitet werden, um die Sicherheit des Luftverkehrs und damit die Sicherheit von Passagieren und Personal zu gewährleisten.In einer separaten Meldung hat das Analysehaus Warburg Research die Einstufung für den Flughafenbetreiber Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs lobte, dass Fraport die Erwartungen erfüllt habe und das obere Ende der Jahresziele in Sichtweite sei.Des Weiteren berichtet der Stern, dass der Flughafenbetreiber Fraport im Sommer so viel verdient habe wie noch nie zuvor. Besonders erfolgreich seien die Beteiligungen an den 14 griechischen Regionalflughäfen und am Flughafen Antalya in der Türkei.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 49,82EUR gehandelt.