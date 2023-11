Russischer Angriff auf ukrainisches Frachtschiff: Toter Lotse und Verletzte - Eskalation im Schwarzmeer

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Armee ein Frachtschiff unter der Flagge der westafrikanischen Republik Liberia in einem der Schwarzmeer-Häfen im Gebiet Odessa beschossen. Bei dem Angriff wurde ein ukrainischer Lotse getötet und vier weitere Personen wurden verletzt. Ein russischer Kampfjet setzte eine Rakete gegen den zivilen Frachter ein, als dieser gerade in einen der Häfen einlief. Das Schiff sollte Eisenerz nach China transportieren. Die genaue Identität des Schiffes wurde nicht bekannt gegeben, aber es wird vermutet, dass es sich um den Frachter "Kmax Ruler" handelt. Die russische Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen hat dazu geführt, dass die Ukraine einen temporären Korridor für zivile Schiffe eingerichtet hat, der auf eigenes Risiko genutzt werden kann.Gleichzeitig hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret zur Vorbereitung von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union unterzeichnet. Die EU-Kommission hatte zuvor eine Empfehlung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ausgesprochen, die jedoch an Bedingungen geknüpft sind. Die Ukraine muss Reformen in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Minderheitenschutz und Oligarchen-Einfluss abschließen, bevor die Gespräche beginnen können.In einem anderen Fall hat ein ukrainisches Gericht den von Moskau eingesetzten regionalen Verwaltungschef des südukrainischen Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt. Saldo wurde des Hochverrats, der Kollaboration mit russischen Besatzern und der Rechtfertigung des russischen Einmarschs in die Ukraine schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.Die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Fortschritte beim Projekt zur Ausrüstung der Ukraine mit westlichen Kampfflugzeugen begrüßt. Die ersten niederländischen F-16-Jets sind in Rumänien angekommen, wo ukrainische Piloten ausgebildet werden sollen. Es wird erwartet, dass das Training mindestens sechs Monate dauern wird.Die neue slowakische Regierung unter Ministerpräsident Robert Fico hat die Pläne für eine Munitionslieferung an die Ukraine abgelehnt. Das Waffenpaket im Wert von rund 40 Millionen Euro wurde von der Vorgängerregierung zusammengestellt, aber die neue Regierung hat es abgelehnt.Die Ukraine setzt ihre Offensive gegen die russische Invasion im Osten und Süden des Landes fort. Die ukrainischen Streitkräfte wollen die Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk von der russischen Besatzung befreien.

Eisenerz wird aktuell mit einem Minus von -49,65 % und einem Kurs von 132,4USD gehandelt.