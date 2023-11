Orascom Development Holding präsentiert Ergebnisse Q3 2023: Telefonkonferenz für Investoren am 16. November um 14:00 Uhr CET!

Die Orascom Development Holding (ODH) lädt zu einer Telefonkonferenz ein, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 zu präsentieren. Die Konferenz findet am 16. November 2023 um 14:00 Uhr CET statt. Die Präsentation wird von CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim und Director Investor Relations Ahmed Abou El Ella gehalten. Im Anschluss gibt es eine Frage- und Antwort-Runde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.Orascom Development Holding ist ein internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren in der Schaffung von Reisezielen tätig, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Zu den Masterplan-Destinationen gehören unter anderem die ägyptische Küstenstadt El Gouna am Roten Meer und die Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen. Die integrierten Städte verbinden Wohngebiete mit Villen, Apartments, Hotels und Freizeiteinrichtungen wie Golfplätzen, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäften und Restaurants. Orascom Development besitzt eine Landfläche von über 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung befinden. Das Unternehmen betreibt auch 33 Premium- und Luxushotels mit über 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange gelistet.Für weitere Informationen können sich Investoren an Ahmed Abou El Ella, Director of Investor Relations, wenden. Die Kontaktdaten sind auf der Website des Unternehmens zu finden.Die Telefonkonferenz bietet Investoren die Möglichkeit, die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 von Orascom Development Holding zu erfahren und Fragen zu stellen. Das Unternehmen ist ein führender Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte spezialisiert hat. Es besitzt eine große Landfläche und betreibt eine Vielzahl von Hotels in verschiedenen Regionen. Die Ergebnisse der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Orascom Development Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,24EUR gehandelt.