KWS Saat veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2023/2024: Umsatz stabil, starkes Wachstum im europäischen Rapsgeschäft

Der Saatguthersteller KWS Saat hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023/2024 veröffentlicht und bestätigt seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz blieb mit 267,7 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Besonders starkes Wachstum verzeichnete das europäische Geschäft mit Winterkulturarten, insbesondere im Bereich Raps. Die Ergebniskennzahlen waren turnusgemäß negativ. Das EBITDA betrug -21,3 Millionen Euro, das EBIT lag bei -48,3 Millionen Euro. Die höheren Kosten für Forschung & Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung führten zu einem höheren Verlust. Das Finanzergebnis blieb mit -28,4 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -21,5 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag bei -55,3 Millionen Euro bzw. -1,67 Euro je Aktie. Der Freie Cashflow ging aufgrund der operativen Ergebnisentwicklung und des Aufbaus von Working Capital zurück.Der Umsatz im Segment Mais ging um 16 Prozent auf 68,9 Millionen Euro zurück, hauptsächlich aufgrund eines Nachfragerückgangs in der Sommersaison in Brasilien. Im Segment Zuckerrüben stieg der Umsatz auf 24,2 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund früherer Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment Getreide stieg der Umsatz um rund 5 Prozent auf 163,1 Millionen Euro, vor allem aufgrund einer stärkeren Nachfrage und höherer Verkaufspreise bei Rapssaatgut. Im Segment Gemüse stieg der Umsatz um rund 6 Prozent auf 11,6 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund eines höheren Absatzes von Spinatsaatgut in Nordamerika. Im Segment Corporate beliefen sich die Umsatzerlöse auf 1,9 Millionen Euro.Für das Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 Prozent. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll in einer Spanne von 18 bis 19 Prozent liegen.KWS Saat ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist seit über 165 Jahren eigenständig und unabhängig und konzentriert sich auf die Pflanzenzüchtung und den Verkauf von Saatgut für verschiedene Kulturen.

