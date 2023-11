Polyplastics sieht ein großes Potenzial für POM und PP in Wärmemanagementsystemen für Elektrofahrzeuge

Bild:

Da sich die Automobilindustrie von herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) umstellt, müssen OEMs und Teilehersteller die Arten von Materialien, die den Anforderungen an das Wärmemanagement von Elektrofahrzeugen gerecht werden, neu überdenken. Polyplastics ist der Ansicht, dass weniger hitzebeständige Kunststoffe wie POM und PP ein erhebliches Potenzial für die Herstellung von EV-Kühlkomponenten haben.

Das Kühlmittel in Verbrennungsmotoren wird normalerweise auf einer Temperatur von 70-100 °C gehalten, kann aber bei Überhitzung auf 120 °C oder höher ansteigen. Daher werden Metalle oder hochhitzebeständige Kunststoffe wie Polyphenylen-Sulfid (PPS) für Kühlkomponenten und -leitungen verwendet. Im Vergleich dazu benötigen EVs eine langlebige Kühlmittel (LLC)-Temperatur von 100 °C oder niedriger. Dies ermöglicht die Verwendung weniger hitzebeständiger Materialien für BEV-spezifische Komponenten.

Wenn die Temperatur eines LLC 100 °C oder weniger beträgt, können technische Allzweckkunststoffe wie POM oder PP anstelle von Metallen oder technischen Hochleistungskunststoffen verwendet werden. Im Fall von PP sieht Polyplastics das Potenzial für PP-LGF (Langglasfaser) anstelle von Kurzglasfasern, um die Festigkeit, die Maßgenauigkeit und die Gesamtleistung zu erhöhen. Außerdem bietet es DURACON (R) bG-POM aus Biomasse als umweltfreundliche Option an.

Der Ersatz von hochhitzebeständigen Kunststoffen wie PPS durch POM und PP reduziert nicht nur die Materialkosten, sondern hilft auch bei der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Materialien und des Energieverbrauchs während der Formung.

*DURACON (R) ist eine Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

