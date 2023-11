Der Windkraftanlagenhersteller Vestas lieferte am gestrigen Mittwoch einen Hoffnungsschimmer auch für andere Branchenwerte. Nach zuletzt teils hohen Verlusten erzielte der dänische Konzern im dritten Quartal wieder einen operativen Gewinn und wird daher optimistischer für das Gesamtjahr. Hier wird ein Verlust im Tagesgeschäft nun ausgeschlossen. Von diesen Zahlen kann auch Nordex profitieren. Ein weiterer Pluspunkt für Nordex und Vestas ist der teilweise Rückzug von Siemens Gamesa vom Markt aufgrund von ausufernden technischen Problemen. Dies sollte den bis dato ruinösen Wettbewerb in der Windbranche etwas mildern. Ein weiterer positiver Punkt für den gebeutelten Markt ist auch die Initiative der EU, die existenzielle Bedrohung durch chinesische Turbinenhersteller abzublocken.

Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelt sich bis dato auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All Time High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau bei 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Auch die Erholung bis Anfang April 2021 mutierte in eine Abwärtssequenz. Die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass der Ukrainekrieg der Transformation der europäischen Energieversorgung Rückenwind verleiht, war nur von kurzer Dauer. Der Kurs schwächelte bis zur Bildung eines Doppelbodens in der Zeit von Anfang Juli 2022 bis Mitte November 2022. Er markiert die Trendwende von einer fallenden Sequenz hin zu einem seitwärts gerichteten Chartbild. Aktuell ist ein Kursanstieg auf Basis der Verteidigung der gewichtigen Supportzone bei 10,55 Euro im Gange. Trotz der durchwachsenen Konkurrenzsituation will der Kurs von Nordex wieder nach oben und steht vor dem Test des Widerstandes bei 12,93 Euro. Die positive Stimmung durch die energiepolitischen Vorgaben überwiegt zurzeit.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz: