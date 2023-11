Europas größter Telekommunikationsanbieter hob außerdem zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Ebitdaal von rund 41,1 Milliarden Euro und einem bereinigten freien Cashflow von mehr als 16,1 Milliarden Euro. Damit wurden beide Kennzahlen um 100 Millionen Euro gegenüber der Prognose nach dem ersten Halbjahr angehoben.

Das Unternehmen konnte im dritten Quartal in Deutschland 96.000 Netto-Breitbandnutzer und 350.000 Mobilfunkkunden mit Markenverträgen hinzugewinnen. Der Telekommunikationsriese profitierte auch von seinem Engagement in den USA, das dabei half, einen schwächeren Inlandsmarkt zu überstehen.

Die in den USA separat gehandelte Mobilfunktochter T-Mobile US, auf die mehr als 60 Prozent des Umsatzes der Deutschen Telekom entfallen, hob im Oktober seine Prognose für den freien Cashflow für das Jahr an. In diesem Monat kündigte die Deutsche Telekom Pläne an, im nächsten Jahr bis zu zwei Milliarden Euro für den Rückkauf von Aktien und die Erhöhung der Dividende auszugeben.

Der Vorstandsvorsitzende Tim Hoettges sagte, dass der Aktienrückkauf Investoren entschädigen wird, die einen Schlag auf den Aktienkurs hinnehmen mussten, als das Unternehmen vor zwei Jahren Kapital aufnahm, um seine Position in dem US-Unternehmen zu erhöhen. Der deutsche Telekommunikationsriese hat seinen Anteil an der US-Sparte stetig erhöht und kontrolliert nun den Großteil der Aktien.

Dennoch sieht sich das Unternehmen in den USA einem wachsenden Wettbewerb ausgesetzt. Amazon hat mit Mobilfunkanbietern, darunter T-Mobile US, Gespräche über einen Angebot geführt, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, seinen Kunden im Rahmen einer Prime-Mitgliedschaft kostenlose Mobilfunktarife anzubieten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen im Juni gegenüber Bloomberg sagten. Auch in Deutschland werden die Billiganbieter immer stärker. Die 1&1 AG will noch in diesem Jahr Smartphone-Tarife in Deutschland anbieten.

Die Aktien der Deutschen Telekom sind in diesem Jahr um 14 Prozent gestiegen, während der STOXX Europe 600 Telecommunications Index nur um 1,6 Prozent zulegte. Im frühen Handel in Frankfurt notierten die Titel 1,1 Prozent höher bei 21,58 Euro.

