DERMAGO gewinnt Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg als stille Teilhaberin

Strausberg (ots) - Die DERMAGO GmbH, Strausberg, gab heute bekannt, dass sich

die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH (MBG) mit

300.000 EUR in Form einer stillen Beteiligung, an der Unternehmensgruppe

engagiert.



DERMAGO wird das neue Kapital zur Finanzierung neuer klinischer

Entwicklungsprojekte sowie für weitere Investitionen in das hauseigene Labor

nutzen.





Sven Schimansky-Wabra, CEO der DERMAGO kommentiert: "Ich freue mich, dass dieMBG als stiller Teilhaber in die DERMAGO eingestiegen ist! Diese Partnerschaftist ein aufregender Schritt in Richtung Innovation und nachhaltiges Wachstum inunserer Region.Der Eintritt der MBG in unser Unternehmen ist nicht nur ein Zeichen desVertrauens in unsere Vision, sondern auch ein starkes Bekenntnis zur Förderungvon Unternehmertum und Wirtschaftsentwicklung in unserer Heimat. DieseZusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Pläne zurWeiterentwicklung von DERMAGO in die Tat umzusetzen.Unsere Mission war es von Anfang an, die Gesundheitsbranche durch innovativeLösungen zu revolutionieren, und mit dieser neuen Partnerschaft werden wirunsere Bemühungen noch verstärken."Stefanie Richter, CFO der DERMAGO ergänzt: " Wir sind stolz darauf, dieUnterstützung der MBG an unserer Seite zu wissen, und wir sind entschlossen,gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung und dieWirtschaft unserer Region zu nehmen."Über DERMAGODie DERMAGO GmbH ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die darauf spezialisiertist, einzigartige generische Versionen und Originalpräparate vonverschreibungspflichtigen, erstattungsfähigen dermatologischen Arzneimitteln zuentwickeln und diese eigenständig durch den pharmazeutischen Zulassungsprozesszu bringen.Die Leistungen der DERMAGO GmbH umfassen zudem beratende Tätigkeiten,wissenschaftliche Beurteilungen, die Anfertigung von Gutachten sowie qualitativeund quantitative Untersuchungen speziell bei dermatologischen Pharmazeutika. DieEntwicklung analytischer Methoden und Verfahren sowie Dienstleistungen zurZulassung von Arzneimitteln gehören ebenso zum Leistungsspektrum.Pressekontakt:DERMAGO GmbHKastanienallee 4615344 StrausbergEmail: info@dermago-group.comTelefon: 03341-589 90 40Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157558/5644690OTS: Dermago GmbH