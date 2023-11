WIESBADEN (ots) - * Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Fachkräfte in

* Branche binnen zehn Jahren stark gewachsen: 24 % mehr Erwerbstätige, Umsatznominal mehr als verdoppeltDer jahrelange Boom des Onlinehandels hat die Nachfrage und die Umsätze in derPaketbranche deutlich steigen lassen. Gleichwohl verdienten Fachkräfte, alsoBeschäftigte, die üblicherweise eine zwei- bis dreijährige Berufsausbildungdurchlaufen haben, bei Post- und Zustelldiensten weniger als Fachkräfte in derGesamtwirtschaft. Durchschnittlich 2 719 Euro brutto (ohne Sonderzahlungen) imMonat verdienten vollzeitbeschäftigte Fachkräfte im April 2022. Damit erhieltenFachkräfte in diesem Bereich durchschnittlich gut 20 % weniger als Fachkräfte inder Gesamtwirtschaft (3 411 Euro brutto im Monat), wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt.Erwerbstätige bei Post- und Paketdiensten arbeiten überdurchschnittlich oftnachts und an WochenendenIn der Post- und Paketbranche arbeiten Erwerbstätige nicht nur zuvergleichsweise geringen Verdiensten, sondern oft auch zu unüblichen Zeiten. ImJahr 2022 arbeiteten nach Ergebnissen des Mikrozensus 57 % der Erwerbstätigen indiesem Bereich auch an Wochenenden. Der Anteil ist wesentlich höher als in derWirtschaft insgesamt: Über alle Branchen hinweg gingen 30 % der Erwerbstätigenauch an Wochenenden ihrer Beschäftigung nach.Jede und jeder siebte Erwerbstätige (14 %) bei Post-, Kurier- undExpressdiensten arbeitete 2022 zudem nachts zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens.Zum Vergleich: Insgesamt leistete jede und jeder zehnte Erwerbstätige (10 %)Nachtarbeit. Dagegen war die Arbeit in den Abendstunden zwischen 18 Uhr und 23Uhr bei Post-, Kurier- und Expressdiensten mit einem Anteil von 19 % derErwerbstätigen weniger verbreitet als im Durchschnitt aller Branchen (28 %).Atypische Beschäftigung: Befristung und Teilzeit in der Branche weit verbreitetVergleichsweise häufig sind Erwerbstätige in der Post- und Paketbranche auchatypisch beschäftigt, das heißt entweder befristet, in Teilzeit mit weniger als21 Wochenstunden, geringfügig beschäftigt oder in Zeitarbeit. 2022 traf dies auf29 % der Kernerwerbstätigen bei Post-, Kurier- und Expressdiensten zu.Kernerwerbstätige sind alle Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren, die wederin Ausbildung noch in einem Freiwilligendienst sind. Über alle Branchen hinweg