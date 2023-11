Nach der Rally der Aktienmärkte und kurz vor der Rede von Fed-Chef Powell hat sich die Stimmung der (Privat-)Investoren in den USA plötzlich völlig gedreht: nun ist man so bullisch wie seit Anfang August nicht mehr, die Bären sind nun nur noch eine kleine Minderheit (Anfang August stoppte dann jedoch die Rally). Ist das ein Kontraindikator? Der Nasdaq nun neun Tage in Folge im Plus, der US-Leitindex S&P 500 acht Tage in Folge - also kann es jetzt nur noch weiter aufwärts gehen für die Aktienmärkte? Aber auch gestern sind wieder mehr Aktien gefallen als gestiegen - Big Tech war einmal mehr der Retter der US-Indizes. Fed-Chef Powell dürfte sich anders als gestern heute zur Wirtschaft und vor allem zur Geldpolitik äussern - wird er die extrem dovishe Interpretation seiner Aussagen letzte Woche in Frage stellen?

Hinweise aus Video:

1. China und USA: Ende der Globalisierung wurde vorerst verschoben

2.

Das Video "Aktienmärkte vor Powell-Rede: Stimmung nach Rally plötzlich bullisch!" sehen Sie hier..