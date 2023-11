Große Schritte gibt es derzeit auch in Übersee nicht mehr, wie wenig bewegte US-Börsen am Vorabend zeigten. Der technologielastige Nasdaq 100 schaffte es aber mit etwas Mühe, seine Gewinnstrecke auf einen neunten Tag auszuweiten. Dies untermauert die Annahme, dass Anleger derzeit auch nicht groß an Gewinnmitnahmen denken. Auftritte von Notenbankern könnten im Tagesverlauf für neue Impulse sorgen, hieß es am Markt.

Nach der starken Vorwoche steht der Dax weiterhin vor dem Ausbruch aus seinem Abwärtstrend, der seit Ende Juli besteht. Der Spielraum nach oben ist zuletzt aber für den deutschen Leitindex dünner geworden. "Bei den Anlegern hat nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche eine gewisse Kaufmüdigkeit eingesetzt", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl.

Die Quartalsberichte boten Licht und Schatten unter den Dax-Werten. In der zweiten und dritten deutschen Börsenliga hoben sich die Indizes leicht positiv ab wegen einiger positiver Reaktionen auf Quartalsberichte. Der MDax legte zuletzt 0,25 Prozent auf 25 453,57 Zähler zu und der SDax sogar ein halbes Prozent. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich zeitgleich mit 0,3 Prozent im Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hält sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau. Der deutsche Leitindex, der am Vortag mit bis zu 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, bewegte sich gegen Ende der ersten Handelsstunde kaum vom Fleck. 15 232,93 Punkte bedeuteten zuletzt ein Plus von nur wenigen Punkten.

