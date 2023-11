JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 63,70 auf 59,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für 2024 seien nicht so erfreulich wie von ihm erhofft, die mittelfristigen Perspektiven aber ordentlich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns dürfte die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie sinken lassen. Dank des außerordentlich starken Auftragswachstums im vergangenen Quartal sowie der langfristigen Ziele habe die Aktie am Vortag mit Gewinnen geschlossen und sich damit besser als von ihm zunächst erwartet geschlagen./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 48,12EUR gehandelt.



