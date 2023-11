Mohn-Enkel Carsten Coesfeld rückt in den Bertelsmann-Vorstand auf

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Beim Medienkonzern Bertelsmann rückt Carsten Coesfeld, der Enkel des 2009 gestorbenen Firmen-Patriarchen Reinhard Mohn, in den Vorstand auf. Der Aufsichtsrat berief den 36-Jährigen am Donnerstag mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Konzernvorstand, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen in Gütersloh mitteilte. Coesfeld leitet im Unternehmen seit Juni 2022 den Investment-Bereich, von dem sich Bertelsmann international Wachstum verspricht. Im Vorstand wird Coesfeld das neue Vorstandsressort Investments und Financial Solutions verantworten.

