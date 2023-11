Schwieberdingen (ots) - In der Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen gab eszu Beginn des neuen Schuljahres gleich mehrere Anlässe zum Feiern: Mit dem Startdes Unterrichts zogen die Schüler:innen in den fertiggestellten Erweiterungsbauein und weihten diesen am 21. Oktober mit einem Eröffnungsfest offiziell ein.Zuvor gab es im September bereits eine Abrissparty für das Bestandsgebäude, dasseit Oktober saniert wird. Dessen Baustart hatte sich aufgrund vonTierschutzmaßnahmen verzögert. Dafür konnten die Projektpartner denErweiterungsbau einen Monat früher als geplant und ohne Mehrkostenfertigstellen. Im weiteren Verlauf werden bis 2025 insgesamt 28 Millionen Euroinvestiert, um den gesamten Campus der Gesamtschule fit für die Zukunft zumachen. Beteiligt am Projekt sind die Goldbeck Süd GmbH als Generalunternehmer,das Stuttgarter Architektenbüro Auer Weber sowie das Beratungsunternehmen Drees& Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart.Dem geplanten Baustart für den Bestandsbau der Glemstalschule im August 2022machten zunächst rund 40 kleine Fledermäuse einen Strich durch die Rechnung. Dieetwa daumengroßen und streng geschützten Zwergfledermäuse hatten ihreKinderstube in der Fassade der Glemstalschule eingerichtet. Eine Umsiedelung kamerst nach der Brutsaison infrage, weshalb der Starttermin für die Sanierungverschoben werden musste. Die Maßnahmen für den Neubau begannen im Mai 2022."Die anschließende Bauphase verlief trotz anhaltender Lieferengpässe planmäßig.Wir konnten den Neubau sogar einen Monat früher als geplant und pünktlich zumSchulbeginn an die Gemeinden überreichen", berichtet Tilly Trautmann,Baumanagerin und Projektleiterin bei Drees & Sommer. Das auf Bau, Immobilien undInfrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen unterstützt das Bau- undSanierungsvorhaben mit Leistungen im Bereich Machbarkeitsstudie,360-Grad-Analyse, Projektsteuerung und -controlling, Engineering-Beratung undBaumanagement. Zudem begleitete das Team das kombinierte Vergabeverfahren"Planen und Bauen".