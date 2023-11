KOBLENZ (dpa-AFX) - Das Wachstum des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters Compugroup ist im dritten Quartal abgeflaut. Nach den deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr sieht Konzernchef Michael Rauch das Unternehmen aber auf Kurs zu den Jahreszielen. Analysten äußerten sich auch durchaus positiv. Die Aktie geriet nach dem Handelsstart unter Druck, dreht aber schnell ins Plus.

Das Papier stieg am Vormittag zuletzt um 0,2 Prozent auf 35,20 Euro. Nach einem starken Lauf bis Mai mit einer Erholung bis auf rund 52 Euro ging es in den vergangenen Monaten wieder nach unten. 2023 steht nun ein Minus von gut zwei Prozent auf dem Kurszettel. So hatte manch ein Experte nach dem starken Lauf skeptisch auf die damit in den Aktienkurs eingepreisten Wachstumshoffnungen geblickt. Zudem wurde auf notwendige Investitionen und den fortgesetzten Bedarf an qualifiziertem Personal verwiesen.