So zahlen aktuell Unlimited S Neukund:innen dank Xmas Bonus statt 24,90 nur 22,82 Euro monatlich, Unlimited L Neukund:innen statt 44,90 nur 41,15 Euro monatlich und Unlimited XXL Kund:innen statt 62,90 nur 56,65 Euro monatlich.* Zusätzlich profitieren Kund:innen ab zwei kombinierten Tarifen mit Unlimited Mix von einer zusätzlichen 10% Ersparnis: Unlimited S kostet somit nur 20,45 statt 24,90 Euro monatlich, Unlimited L nur 37,04 statt 44,90 Euro monatlich und Unlimited XXL nur 50,99 statt 62,90 Euro monatlich für 24 Monate. Mehr auf [drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas)



Zwtl.: Top-Smartphones und 5G Router ab 0 Euro.*



Zusätzlich zum Xmas Bonus erhalten Sprachtelefonie-Neukund:innen mit 24-Monatsbindung Top 5G Smartphones ab 0 Euro.* Zahlreiche Top-Smartphones stehen zur Auswahl: vom betreiberexklusiven Google Pixel 8 und Samsung Galaxy S23 bis zum iPhone 15 ab 0 Euro*. Internet für Zuhause Neukund:innen erhalten im Rahmen der Xmas Aktion bei 24-Monatsbindung den Router MC888D 5G von ZTE ab 0 Euro*.

Zwtl.: Der-du-hast-es-dir-verdient-Weihnachtsbonus-für-Jugendliche.

Die MyLife Tarife für alle bis 27 Jahre sind jetzt dank Xmas Bonus ebenfalls günstiger. So kostet der MyLife Unlimited L dank Xmas Bonus nur 18,23 Euro monatlich oder der MyLife SIM Unlimited nur 13,23 Euro monatlich*. Auch MyLife Kund:innen sparen mit Unlimited Mix ab zwei kombinierten Tarifen zusätzlich 10% pro monatlicher Grundgebühr.

Zwtl.: Drei Business: Weihnachtsbonus, Top-Smartphones und Gratis-Aktivierung.



Neukund:innen der Business Unlimited Tarife mit Top-Smartphones sparen ab 9. November zwischen 50 Euro netto (Business Unlimited S mit 24-Monatsbindung) und 150 Euro (Business Unlimited XXXL mit 24-Monatsbindung). Unternehmer:innen, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten mit Business SIM bis zu 60 Euro Xmas Bonus. Und Firmen, die einen neuen Datentarif anmelden, haben die Wahl zwischen stark vergünstigtem Internet für Zuhause mit Router, ohne Router und Internet mit Bandbreiten-Garantie. Gleichzeitig schenkt Drei allen neuen Businesskund:innen ab 9. November 2023 das Aktivierungsentgelt. Mehr auf [drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas)



* 27 Servicepauschale/ Jahr. 3 Euro URA/ Smartphone. 24 Monate Mindestvertragsdauer, 12 Monate bei SIM-only Tarifen. Bei Neuanmeldung im jeweiligen Tarif, monatliches Entgelt tarifabhängig. Weihnachts-Bonus: Gültig bei Neuanmeldung und Verlängerungen in ausgewählten Sprach- und Datentarifen. Der Bonus wird bei durchgängiger aktiver Nutzung anteilig über 24 Monate, bei SIM-Tarifen über 12 Monate, auf der monatlichen Rechnung gutgeschrieben. Danach Verrechnung des regulären monatlichen Entgelts.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at



