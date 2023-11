AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Aktien von Adyen haben am Donnerstagvormittag kräftig zugelegt. Zuletzt sprang der Titel um 27 Prozent auf 887 Euro. Damit reagierte der Wert auf die am Vorabend veröffentlichten neuen Mittelfristziele. Trotz des kräftigen Anstiegs hinkt die Aktie aber noch weit hinter den Kursen aus dem ersten Halbjahr her. Damals bewegte sie sich noch unter größeren Schwankungen um 1500 Euro, bevor im Spätsommer der Absturz kam.

Analysten von Bryan Garnier führten die Gewinne auf den Kapitalmarkttag und die damit verbundenen Zahlen zurück. Die Aussagen zum dritten Quartal zeigten ermutigende Entwicklungen. Der Ausblick sei zwar gesenkt worden, aber er entspreche damit den Konsensschätzungen - und sei vor allem erreichbar. Insgesamt seien die Angaben zum dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, hieß es von Berenberg. Der Ausblick für 2026 sei nun realistisch. Die technologischen Lösungen von Adyen seien weiterhin die besten innerhalb des Segments./mf/mis

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 896,7EUR gehandelt.