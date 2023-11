LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Online-Glückspielkonzern Flutter hat am Donnerstag mit seinem Zahlenwerk und dem Ausblick laut Analysten die Erwartungen verfehlt. Die auch im EuroStoxx 50 notierte Aktie büßte im Vormittagshandel an ihrem Haupthandelsplatz in London 11,5 Prozent auf 12 120 Pence ein. Analyst James Wheatcroft vom Investmenthaus Jefferies monierte vor allem, dass das erwartete operative Jahresergebnis 5 Prozent unter der Konsensschätzung liege und die Aussagen zu 2024 auf Gegenwind schließen ließen.

Goldman-Analyst Ben Andrews schrieb zudem, dass das Umsatzwachstum im dritten Quartal die Markterwartung verfehlt habe. Er hob zudem die Neuigkeiten rund um die geplante US-Börsennotierung hervor. Flutter strebt sein Zweitlisting an der Nyse im ersten Quartal 2024 an, weshalb die Aktie voraussichtlich kurz vorher von der irischen Börsen genommen werde. Die Notierung an der Londoner Börse soll vorerst bleiben, für die Zukunft aber wird die Erstnotiz in den USA angestrebt./ck/mis