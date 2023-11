Anlass der Studie: Neunmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.11.2023

Kursziel: EUR86

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 86,00.

Zusammenfassung:

Der Q3-Bericht entsprach unseren Prognosen und übertraf die Vorjahreszahlen bei weitem. Wie erwartet, ging die Rentabilität im 3. Quartal saisonal bedingt Q/Q zurück, aber das ist ein normaler Ergebnisverlauf für den Wohnmobilhersteller. Das 3. Quartal beinhaltet Kosten für den Caravan Salon und andere Messen, während die hohe Zahl an Sommerferientagen die Q3-Produktionszeiten reduziert hat. Der Auftragsbestand blieb mit EUR1,2 Mrd. Q/Q hoch, was auf die steigende Popularität des Caravaning-Lebensstils zurückzuführen ist, und das Management bestätigte die Jahresprognose, die auf einen starken Anstieg von Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hindeutet. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR86 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 86.00 price target.



Abstract:

Q3 reporting was in line with our forecasts and beat prior year comps by a wide margin. As expected, profitability in the July-to-September period took a seasonal Q/Q dip, but this is a normal earnings cadence for the RV maker. Q3 encompasses costs for the Caravan Salon and other trade shows, while the high number of summertime worker holidays cut into Q3 production times. The order backlog remained high Q/Q at EUR1.2bn buoyed by the surging popularity of the caravanning lifestyle, and management confirmed full-year guidance setting up a strong sequential pick-up in Q4 sales and earnings. We remain Buy-rated on KTA with an EUR86 target price.

