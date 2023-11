In allen drei Ländern beschäftigt sich die Altersgruppe der Boomer (59 Jahre und älter) am wenigsten mit dem ökologischen Aspekt des Themas. Die GenZ hingegen macht sich die größten Sorgen.

Bewusstsein für das Thema „jetzt kaufen, später bezahlen" schaffen: 2/3 der Italiener halten es für ein geeignetes Instrument zur Verbesserung ihrer Haushaltsplanung.

MAILAND, Italien, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Umweltproblematik ist ein altbekanntes Thema, über das heutzutage zum Glück viel mehr diskutiert wird. Wir alle versuchen auf unsere eigene Art und Weise, umsichtiger zu sein, denn die Folgen der globalen Erwärmung sind inzwischen nur allzu offensichtlich geworden. Einige entscheiden sich für eine pflanzlichere Ernährung, andere kaufen mehr regionale Produkte, und wieder andere achten darauf, Heizung und Klimaanlage nicht übermäßig zu nutzen. Dies legt die Vermutung nahe, dass wir uns auch mehr Gedanken darüber machen, wie wir einkaufen, zumal das Online-Shopping bis zu 7 % aller Treibhausgasemissionenverursacht[1].

Leider ist dies jedoch nicht der Fall, wie eine Umfrage zeigt, die kürzlich von UNGUESS (https://unguess.io/it/), einem Unternehmen, das sich mit Crowdsourcing für digitale Dienstleistungstests befasst und Scalapay (https://www.scalapay.com/it), dem führenden südeuropäischen Fintech-Unternehmen auf dem Buy-Now-Pay-Later-Markt, durchgeführt wurde.

Tatsächlich ergab die Umfrage, dass nur 12 % der Italiener ernsthaft über die Umweltauswirkungen ihrer Einkäufe nachdenken. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Niveau von Spanien (11 %) und Frankreich (17 %). Insgesamt waren in allen drei Ländern die jungen Menschen der GenZ am stärksten für das Thema sensibilisiert, während die Boomer ab 59 Jahren hinterherhinkten. Es ist bedauerlich, dass die Menschen beim Shoppen am Black Friday nicht an die Umwelt denken: In allen drei Ländern lag der Anteil der Befragten bei 9,98 [2] – ein kleiner, aber immerhin nicht unbedeutender Prozentsatz.