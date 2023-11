DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Preiserhöhungen und eine Verbesserung der Volumenentwicklung lassen den Konsumgüterhersteller Henkel erneut optimistischer werden für das laufende Jahr. Das Management hob für das organische Wachstum und die operative Marge das untere Ende der bisher angepeilten Spanne an, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in Düsseldorf mitteilte. Die Aktie der Düsseldorfer legte am Morgen kurz nach Handelsstart um 2,7 Prozent zu und stieg damit auf den höchsten Stand seit Mitte September.

Henkel erwartet jetzt ein organisches Wachstum zwischen 3,5 und 4,5 Prozent im laufenden Jahr. Bisher hatte der Konzern im schlechtesten Fall nur ein Plus von 2,5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) soll jetzt bei 11,5 bis 12,5 Prozent liegen. Vorher lag das untere Ende nur bei 11 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) soll in einer Bandbreite von 15 bis 25 Prozent wachsen. Die bisherige Spanne lag zwischen 5 und 20 Prozent. Bereits zum Halbjahr hatte der Konzern seine Prognose nach oben angepasst.