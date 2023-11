Das Unternehmen entwickelt sowohl Folien- als auch Sprühprodukte zum Schutz von Oberflächen vor Kontamination. Das Hauptprodukt, was sich derzeit in Entwicklung befindet, REPELWRAP

Foto: http://www.nebenwerte-online.de

Foto: http://www.nebenwerte-online.de

ist ein Film zur schützenden Oberflächen-Beschichtung, welcher aufgrund seiner abweisenden Eigenschaften das Anhaften von Krankheitserregern verhindert und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduziert.

Ein weiteres Produkt wird im Bereich Sprüh-Behandlung entwickelt. Bei der Sprüh-Nanotechnologie handelt es sich um eine bifunktionale Sprüh-beschichtung, welche hilft, die Kontamination von Oberflächen zu verringern, indem sie Krankheitserreger abweist und abtötet.

Das Unternehmen führt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Verwendung seiner Nanotechnologie in Zusammenarbeit mit branchen-führenden Partnern, hier im Speziellen mit der McMaster University, durch. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz für seine Technologie und sein IP-Portfolio von McMaster, die sowohl Film- als auch Sprühbeschichtungs-Nanotechnologie-Formulierungen umfassen.

Firmenprofil, Mission und Vision

FendX Technologies (CSE: FNDX, WKN: A3D6WL, ISIN: CA3144601067) ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten konzentriert, die das Leben der Menschen sicherer machen, indem sie die Verbreitung von Krankheitserregern verringern. Das Unternehmen entwickelt sowohl Folien- als auch Sprühprodukte zum Schutz von Oberflächen vor Kontamination. Die Anwendungsbereiche befinden sich in der Medizin, in öffentlichen Gebäuden und in allen Prozessen mit häufigen manuellen Kontaktzonen (z.B. Handläufe, Türgriffe, Automaten, Tastaturen).

Foto: http://www.nebenwerte-online.de

Das Hauptprodukt in der Entwicklung, REPELWRAP

Foto: http://www.nebenwerte-online.de

Film, ist eine schützende Oberflächenbeschichtung, die aufgrund ihrer abweisenden Eigenschaften das Anhaften von Krankheitserregern verhindert und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduziert. Bei der Sprüh-Nanotechnologie handelt es sich um eine bifunktionale Sprühbeschichtung, die entwickelt wird, um die Kontamination von Oberflächen zu verringern, indem sie Krankheitserreger abweist und abtötet.

Das Unternehmen führt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Verwendung seiner Nanotechnologie in Zusammenarbeit mit branchenführenden Partnern wie z.B. der McMaster University durch. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz für seine Technologie und sein IP-Portfolio von McMaster, die sowohl die Film- als auch Sprühbeschichtungs-Nanotechnologie-Formulierungen umfassen.