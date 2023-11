BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke wird nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. Der Konzerngewinn dürfte die obere Hälfte der bisherigen Zielspanne von 80 bis 90 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Im kommenden Jahr soll er wie geplant auf 95 bis 115 Millionen Euro steigen. An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kurssprung belohnt.

Am Morgen gewann die Grenke-Aktie zeitweise fast zehn Prozent auf 21,10 Euro und wurde damit so teuer gehandelt wie seit Ende September nicht mehr. Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von noch 7,7 Prozent weiterhin zu den stärksten Gewinnern im SDax . Im Mai war ihr Kurs allerdings auf mehr als 32 Euro gestiegen, bevor ein monatelanger Sinkflug begann. Vor der Corona-Pandemie hatten Anleger für das Papier zeitweise sogar mehr als 100 Euro bezahlt.